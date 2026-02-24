Арбелоа отреагировал на отстранение Престианни после расистского скандала

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о временном отстранении вингера «Бенфики» Джанлуки Престианни.

«Мы не обсуждали это в раздевалке. Мое мнение остается прежним – у нас есть возможность нанести удар по расизму.

УЕФА всегда поддерживал эту борьбу и теперь имеет шанс добиться значительных результатов.

Вини забил красивый, фантастический гол в первом матче. И ничто из того, что он может сделать или сделал, не оправдывает акт расизма», – сказал Арбелоа.

Первый стыковый матч команд в Лиге чемпионов 17 февраля в Лиссабоне останавливали во втором тайме после того, как вингер мадридцев Винисиус обвинил Престианни в расистских высказываниях.

УЕФА проводит расследование и временно отстранил аргентинца от игры. «Бенфика» подала апелляцию на отстранение своего футболиста.