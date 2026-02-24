Введите ваш ник на сайте
Генич рассказал, почему перестал дружить с тренером «Спартака»

24 февраля, 16:57
17

Комментатор Константин Генич рассказал о ситуации с тренером «Спартака» Вадимом Романовым.

Ранее Генич рассказал о критике, которой экс-главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвергал полузащитника команды Пабло Солари: «Какое же ты говно как игрок. Просто вообще. Я не понимаю, каким образом ты здесь оказался. Ты просто не соответствуешь уровню этой команды. Тебя здесь не должно быть».

– Да, мы прекратили отношения с Вадимом Юрьевичем. Эту историю про Солари рассказываю уже третий раз. Третий! Просто как-то вот так в контексте разговора пришло, что там было при Станковиче.

Ну ушел человек и ушел, вот так он, может быть, с футболистами общался. И реально почему-то раньше не обращали внимание, а в межсезонье, когда недостаток информации, все телеграм-каналы спартаковские, сектанты, вылезли и сказали – ну ничего себе, зачем он это рассказывает, и его корешу, однокласснику надо бы повнимательнее с ним.

– Почему ты прекратил общение с Романовым? Он тебе предъявил?

– Он мне предъявил. Хотя я почему ему сказал – давай прекратим наши отношения на данном этапе, чтобы не мешать твоей карьере, ты прекрасно знаешь, что не ты мне эту информацию сказал.

Я знаю, что не он. Но как убедишь, когда масса спартаковских фанатов нахлынула. И я так понимаю, на него там стали косо смотреть. Может, что-то предъявлять. И он сказал – чтобы не мешать карьере, надо не афишировать дружбу. Но если так легко дружба может дать трещину…

Всю карьеру я Вадика поддерживал. А он здесь посчитал, что есть элемент предательства. Хотя в чем предательство, если он прекрасно знает, что его вины здесь ноль?

Мы с ним сразу условились, когда он начал работать в основной команде – я тебе не задаю никаких вопросов про «Спартак», а он сказал – ничего про «Спартак» мне говорить не будет. И мы никогда не обсуждали «Спартак» – ни тренировочный процесс Станковича, ни кто хороший, ни кто плохой.

Мне хочется, но прекрасно понимаю, что не надо этого делать. И мы дистанцировали всю эту историю максимально. А здесь я высказался по «Спартаку» после ухода Станковича, и не первый раз и вот так прилетело. Прилетело по касательной и ему. Он обвинил меня, ну и там дальше пошло по нашей дружеской линии. И я сказал, что в ахере от того, что не стоит афишировать дружбу с чуваком, который работает в большом клубе.

Желаю Вадику всяческой удачи в продолжении тренерской карьеры. Но обвинять меня в том, в чем моей вины нет вообще, – ну ок. Ваш выбор.

  • Вадим Романов занимал пост исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Деяна Станковича 11 ноября 2025 года и до назначения на эту должность Хуана Карлоса Карседо 5 января 2026-го.
  • 24-летний вингер Солари провел за красно-белых в этом сезоне 24 матча, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Романов Вадим Генич Константин
