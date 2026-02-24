Червиченко – о попадании «Спартака» в топ-3: «Монета должна встать на ребро»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил расклады в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Думаю, нынешняя четвeрка и разыграет чемпионство в этом сезоне: «Краснодар», «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА. Сможет ли попасть «Спартак» в тройку? Тут должно очень сильно повезти. Монета должна встать на ребро. Такое бывает, но очень-очень редко. Зацепить трофей в Кубке? Можно, но опять же там также будет история везения, а не мастерства», – сказал Червиченко.