Червиченко – о попадании «Спартака» в топ-3: «Монета должна встать на ребро»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил расклады в борьбе за чемпионство в РПЛ.
«Думаю, нынешняя четвeрка и разыграет чемпионство в этом сезоне: «Краснодар», «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА. Сможет ли попасть «Спартак» в тройку? Тут должно очень сильно повезти. Монета должна встать на ребро. Такое бывает, но очень-очень редко. Зацепить трофей в Кубке? Можно, но опять же там также будет история везения, а не мастерства», – сказал Червиченко.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров. Отставане от 3-го места составляет 8 очков.
- В «Спартак» из «Балтики» зимой перешел 22-летний полузащитник Владислав Саусь перешел. Сумма трансфера составила 350 миллионов рублей.
Источник: Vprognoze.ru