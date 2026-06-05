Испанский клуб открестился от интереса к Сперцяну

Инсайдер Норик Серобян сообщил, что капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян может этим летом перейти в «Бетис».
Однако в испанском клубе открестились от интереса к 25-летнему полузащитнику.
«Сперцян – топовый игрок! Но мы не интересуемся этим футболистом», – сказал спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо.
- Рыночная стоимость Сперцяна – 25 миллионов евро.
- В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.
- У него контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2029 года.
- Сообщалось, что Сперцяна хотят заполучить «Комо» и саудовский «Аль-Ахли».
Источник: Sport24