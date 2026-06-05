Испанский клуб открестился от интереса к Сперцяну

Инсайдер Норик Серобян сообщил, что капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян может этим летом перейти в «Бетис».

Однако в испанском клубе открестились от интереса к 25-летнему полузащитнику.

«Сперцян – топовый игрок! Но мы не интересуемся этим футболистом», – сказал спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо.