Форвард сборной Канады побил рекорд Дзюбы на ЧМ

Канада уступила Швейцарии со счетом 1:2 в третьем туре группового этапа ЧМ-2026.

Единственный гол канадцев в этом матче забил 24-летний нападающий «Юнион СЖ» Дэвид Промис.

Он вышел на замену на 75-й минуте вместо Тажона Бьюкенана и практически сразу же отличился.

Между выходом Промиса и голом прошла 71 секунда.

Это самый быстрый забитый мяч в исполнении игрока, вышедшего на замену в составе сборной-хозяйки турнира за всю историю проведения чемпионатов мира.

Промис побил рекорд Артема Дзюбы, которому на ЧМ-2018 потребовалось 90 секунд, чтобы выйти на замену и поразить ворота Саудовской Аравии (5:0).