Овечкин описал Месси двумя словами

Российский хоккеист Александр Овечкин поделился впечатлениями от форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.
– Кто впечатлил на ЧМ?
– Месси, конечно. Без вариантов. Гений футбола, за ним приятно наблюдать. Очень жаль Криштиану Роналду, но это спорт, такова жизнь.
– А как вам Норвегия?
– Я не большой фанат. Если посмотреть, то Холанд два раза до мяча дотронулся, два раза забил, и они прошли дальше.
– Идеальный расклад для вас – чемпионство Аргентины?
– Я болельщик Месси, буду болеть за него. Но Англия, на мой взгляд, намного сильнее.
– Вы с ним знакомы.
– Да. Мы с Месси пересекались один раз.
– Вы спортсмены одного калибра. Что чувствуете, когда получаете хвалебные эпитеты?
– Гордость. Не зря работал.
- На ЧМ-2026 Месси забил 8 голов в 6 матчах за сборную Аргентины.
- В 16 играх за «Интер Майами» в этом году он отметился 13 забитыми мячами и 7 ассистами.
- В этом году церемония вручения награды лучшему футболисту года по версии France Football пройдет в Лондоне 26 октября.
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