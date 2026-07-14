Терри сказал, в чем Англия сильнее Аргентины

Бывший защитник сборной Англии Джон Терри высказался о матче национальной команды с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026.

«Если честно, я не боюсь Аргентину. Я не смотрю на них и не думаю, что они лучше нас. По составу, если сравнивать игрока с игроком, я считаю, что мы сильнее Аргентины.

Знаете, что мне нравится в нынешней сборной Англии? У нас уже были большие моменты. У нас хорошая команда, но сейчас кажется, что все складывается в нашу пользу. Есть ощущение, что настало время Англии», – сказал Терри.

Матч Англия – Аргентина начнется в 22:00 мск 15 июля.

На Transfermarkt стоимость игроков из заявки сборной Англии составляет 1,36 миллиарда евро, из заявки сборной Аргентины – 807,5 миллиона.

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