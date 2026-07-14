Холанд привез с ЧМ-2026 чучело енота

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд во время ЧМ-2026 купил чучело енота, который держит в лапах пустую бутылку джина.

Футболист показывал его в Snapchat после посещения магазина Wild Bill’s Western Store в Далласе, где также приобрел ковбойскую шляпу и сапоги.

После возвращения из США Холанд сошел с трапа самолета в Осло с чучелом под мышкой.

Покупка енота обошлась норвежцу в 750 долларов.

Норвегия проиграла в 1/4 финала ЧМ-2026 Англии (1:2), пропустив решающий гол в дополнительное время.

25-летний Холанд сыграл на турнире 5 матчей, забил 7 голов, сделал 1 ассист.

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