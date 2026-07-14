Овечкин: «Месси – красавчик, совершил чудо с Египтом»

Знаменитый хоккеист Александр Овечкин ответил на вопросы о ЧМ-2026.
– Кто из звезд удивил больше всего на этом чемпионате мира?
– Месси.
– Почему?
– Ну, он красавчик.
– Ради какого матча не спали всю ночь?
– Следующий матч будет Англия – Аргентина, я не буду спать.
– Кто из молодых игроков запомнился?
– Ямаль.
– Почему?
– Кудесник новый.
– Кто из ветеранов вызывает уважение?
– Роналду.
– Какой матч, который смотрели, был самым ярким?
– Когда Месси совершил чудо – Аргентина с Египтом.
– Встречи в прямом эфире смотрите или в записи?
– В прямом. А дети смотрят в записи.
- 39-летний Месси забил гол и сделал ассист в матче 1/8 финала с Египтом. Аргентина победила 3:2 уступая 0:2 до 79-й минуты.
- Овечкин и Месси выступают за американские команды – «Вашингтон Кэпиталз» и «Интер Майами» соответственно.
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Источник: телеграм-канал «Спорт на Кинопоиске»