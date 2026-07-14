Овечкин: «Месси – красавчик, совершил чудо с Египтом»

Знаменитый хоккеист Александр Овечкин ответил на вопросы о ЧМ-2026.

– Кто из звезд удивил больше всего на этом чемпионате мира?

– Месси.

– Почему?

– Ну, он красавчик.

– Ради какого матча не спали всю ночь?

– Следующий матч будет Англия – Аргентина, я не буду спать.

– Кто из молодых игроков запомнился?

– Ямаль.

– Почему?

– Кудесник новый.

– Кто из ветеранов вызывает уважение?

– Роналду.

– Какой матч, который смотрели, был самым ярким?

– Когда Месси совершил чудо – Аргентина с Египтом.

– Встречи в прямом эфире смотрите или в записи?

– В прямом. А дети смотрят в записи.

39-летний Месси забил гол и сделал ассист в матче 1/8 финала с Египтом. Аргентина победила 3:2 уступая 0:2 до 79-й минуты.

Овечкин и Месси выступают за американские команды – «Вашингтон Кэпиталз» и «Интер Майами» соответственно.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе