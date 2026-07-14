Хабиб заявил о большом конфликте в «Реале»: «Не знаю, справится ли с этим Моуринью»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о проблемах внутри мадридского «Реала».

«Я слишком хорошо знаю внутреннюю ситуацию в «Реале», поэтому неправильно будет еe рассказывать публично.

Но я точно могу сказать, что внутри у игроков очень большой конфликт. Не знаю, справится ли с этим Моуринью», – заявил Хабиб.