Хабиб заявил о большом конфликте в «Реале»: «Не знаю, справится ли с этим Моуринью»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о проблемах внутри мадридского «Реала».
«Я слишком хорошо знаю внутреннюю ситуацию в «Реале», поэтому неправильно будет еe рассказывать публично.
Но я точно могу сказать, что внутри у игроков очень большой конфликт. Не знаю, справится ли с этим Моуринью», – заявил Хабиб.
- «Реал» два сезона подряд остался без крупных трофеев.
- Жозе Моуринью назначен на пост главного тренера вместо Альваро Арбелоа.
- Весной стало известно о драке между Федерико Вальверде и Орельеном Чуамени, а также конфликте Антонио Рюдигера и Альваро Каррераса.
Источник: Smol Talk