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  • Хабиб заявил о большом конфликте в «Реале»: «Не знаю, справится ли с этим Моуринью»

Хабиб заявил о большом конфликте в «Реале»: «Не знаю, справится ли с этим Моуринью»

Вчера, 19:19
5

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о проблемах внутри мадридского «Реала».

«Я слишком хорошо знаю внутреннюю ситуацию в «Реале», поэтому неправильно будет еe рассказывать публично.

Но я точно могу сказать, что внутри у игроков очень большой конфликт. Не знаю, справится ли с этим Моуринью», – заявил Хабиб.

  • «Реал» два сезона подряд остался без крупных трофеев.
  • Жозе Моуринью назначен на пост главного тренера вместо Альваро Арбелоа.
  • Весной стало известно о драке между Федерико Вальверде и Орельеном Чуамени, а также конфликте Антонио Рюдигера и Альваро Каррераса.

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Источник: Smol Talk
Испания. Примера Реал Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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Галина Бронемясова
1784048576
хабиб всё знает. от кеннеди - до когда дзюбло сходит в туалет.
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antywrarow
1784053061
Ура, мужики. Стадия плейофф на ЧМ2026 по футболу. За прoгнозами сюда – ставкапрогнозру. Найдёте в Яндексе легко. МАТЧ ТВ о них говорит. Гарантии!
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Красногорск_Фан
1784053492
Моур будет конфликтовать со всеми ними ))) Если серьезно то думаю он понимает что получил хороший шанс и вывернется мехом наружу.
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Desma
1784057070
Хабиб всё знает, знает где достать, знает где пукнуть, знает куда зайти, где задержаться и стать в позу........
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1784067239
Ему нужно замотался в кулёк и дальше распространять сплетни
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