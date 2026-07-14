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Месси за один матч проходит пешком несколько километров

Сегодня, 00:15
7

Лионель Месси, капитан сборной Аргентины, стал единственным форвардом ЧМ-2026, преодолевшим пешком дистанцию более пяти километров за один матч.

По информации аккаунта Opta Joe в Х, на текущем чемпионате мира подобное фиксировалось дважды – и оба раза с участием аргентинца. В игре 1/16 финала против Кабо-Верде Месси прошeл шагом 5,2 километра, а в четвертьфинале со Швейцарией (3:1 в дополнительное время) «улучшил» показатель до 5,3 километра. Суммарно за два матча плей-офф нападающий преодолел пешком 10,5 километра.

  • На турнире 39-летний форвард забил восемь мячей и сделал две голевые передачи в шести встречах.
  • Месси – лучший бомбардир в истории чемпионатов мира, на его счету 21 гол.
  • Сборная Аргентины вышла в полуфинал, где встретится с Англией. Матч состоится 15 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Аргентина. Примера Интер Майами Аргентина Месси Лионель
Комментарии (7)
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САДЫЧОК
1783980977
Да уж рекорд пешехода. Но есть одно но! Наши бегают за весь матч почти столько же
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Галина Бронемясова
1783998824
была когда-то статистика, ещё в барселонские времена. которая гласила, что гном позорный за весь матч с мячом находится не более 2х минут. но, как видите, ему этого вполне хватает. про мастерство спору нет - но судьи изрядно помогают. например, когда его не удалили пару недель назад, потому что нельзя. в любом случае будет хорошо, если аргентина вылетит, потому что второй чм подряд их просто тащат за уши.
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АК 68
1784000478
Главное, что забивает и помогает команде.
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Romeo 123
1784007243
Гном лучший- пешеход , может фифа какую-то награду придумают для лучшего пешехода
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sochi-2013
1784026005
Скорость человека спокойным прогулочным шагом составляет 3–4 км/ч. Средняя скорость Месси за 90 минут: 3,33 км/ч. Чувак гуляет. ))
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