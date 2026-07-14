Месси за один матч проходит пешком несколько километров

Лионель Месси, капитан сборной Аргентины, стал единственным форвардом ЧМ-2026, преодолевшим пешком дистанцию более пяти километров за один матч.

По информации аккаунта Opta Joe в Х, на текущем чемпионате мира подобное фиксировалось дважды – и оба раза с участием аргентинца. В игре 1/16 финала против Кабо-Верде Месси прошeл шагом 5,2 километра, а в четвертьфинале со Швейцарией (3:1 в дополнительное время) «улучшил» показатель до 5,3 километра. Суммарно за два матча плей-офф нападающий преодолел пешком 10,5 километра.

На турнире 39-летний форвард забил восемь мячей и сделал две голевые передачи в шести встречах.

Месси – лучший бомбардир в истории чемпионатов мира, на его счету 21 гол.

Сборная Аргентины вышла в полуфинал, где встретится с Англией. Матч состоится 15 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

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