⚡️ ЧМ-2026. Испания легко победила Францию (2:0) и вышла в финал

Сборная Испании победила Францию (2:0) в полуфинале чемпионата мира 2026 года и вышла в финал турнира.

Матч прошел в Арлингтоне (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти». Главным арбитром работал Иван Бартон из Сальвадора.

Микель Оярсабаль открыл счет на 22-й минуте, реализовав пенальти. На 29-й минуте у сборной Франции произошла вынужденная замена: вместо травмированного Вильяма Салиба на поле вышел Максенс Лакруа. На 58-й минуте Педро Порро удвоил преимущество испанцев.

В финале Испания встретится с победителем пары Аргентина – Англия.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде (США). Действующим чемпионом выступает сборная Аргентины.

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