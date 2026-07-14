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⚡️ ЧМ-2026. Испания легко победила Францию (2:0) и вышла в финал

Вчера, 23:59
52

Сборная Испании победила Францию (2:0) в полуфинале чемпионата мира 2026 года и вышла в финал турнира.

Матч прошел в Арлингтоне (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти». Главным арбитром работал Иван Бартон из Сальвадора.

Микель Оярсабаль открыл счет на 22-й минуте, реализовав пенальти. На 29-й минуте у сборной Франции произошла вынужденная замена: вместо травмированного Вильяма Салиба на поле вышел Максенс Лакруа. На 58-й минуте Педро Порро удвоил преимущество испанцев.

В финале Испания встретится с победителем пары Аргентина – Англия.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде (США). Действующим чемпионом выступает сборная Аргентины.

Чемпионат мира. 1/2 финала
Франция - Испания - 0:2 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - М. Оярсабаль, 22 (с пенальти); 0:2 - П. Порро, 58.
Таблица турнира Календарь турнира

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Испания. Примера Испания Франция
Комментарии (53)
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1784062884
Подарок влюблённой паре Макрон-Зеля ко Дню взятия Бастилии.Сегодня во Франции будет горячая ночь, в самом прямом смысле.
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Император Бомжей
1784062900
Сожрала Испания сборную Франции..
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lordmrv
1784062909
Болел за Испанию! С победой!
Ответить
Томик
1784062973
Кого выпустили на поле вместо сборной Франции? Немощная команда была какая-то. Испанцы ничего сделать не дали. Жду теперь в пару к французам англичан. Пусть разбираются, кто из них достоин четвертого места больше.
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CSKA №1
1784062994
Ждем финал Испания-Аргентина!Будет круто!
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polt
1784063021
Испанцы взяли Бастилию. С победой!
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JTherry
1784063047
день взятия Бастилии прошёл даром для игроков сборной Франции, испанцы раскатали французов, как лягушат, в финал выходит сильнейшая "красная фурия", молодцы..!!!🤩
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rash1959
1784063117
сраньтв стало ещё сранее. Вместо того , чтобы показать людям лучший мировой футбол, кучка толстозадых даунов чешут языки выпячивая своё "экспердство". Позор срачтв! Испания заслужила победу.
Ответить
VVM1964
1784063208
Ошибок испанцы не простили, а сами их не допустили - итог заслуженная победа !!!💪
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knikos
1784063485
Всё по делу ! Испания полностью контролировала ситуацию на поле . В каждую секунду ! Франция абсолютно проиграла середину поля , что и определило исход . Сначала я подумал , мож французы не выспались , или пронесло утром . А потом понял , просто они не знали , что делать . Испанцы очень грамотно подготовились к матчу . Олисе пропал , Дембеле проиграл Кукурелье . Мбаппе старался , но один сегодня в поле не был воином . Замечу , как здорово испанцы двигались без мяча , у владеющего мячём всегда было , кому отдать . А для этого нужна великолепная физика . Болел за Францию , но с результатом абсолютно согласен . Испании успеха в финале ! Ни Англия , ни , тем более , Аргентина не должны стать чемпионами !
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