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«Спартак» презентовал форму на сезон-2026/27

14 июля, 21:03
10

Обнародована форма «Спартака» на новый сезон.

«Каждый из нас знает, что такое «Спартак». Это наша история. Наши яркие победы. Наши горькие поражения. Наши поколения болельщиков, которые несут любовь к клубу сквозь годы. Наш стадион, который видел и радость, и слезы. И все это сплетено в линиях нашего ромба.

Ромб – это не просто знак. Это дом. Это принадлежность. Это то, что объединяет всех, кто однажды выбрал красно-белые цвета.

Форма сезона-2026/27 посвящена самому сакральному символу «Спартака». В этом сезоне в нем еще больше силы и энергии. Где ромб – там «Cпартак». Где «Cпартак» – там мы», – написали красно-белые.

  • 18 июля «Спартак» начнет сезон суперкубковым матчем против «Зенита».
  • 25 июля «Спартак» в 1-м туре РПЛ примет новичка «Родину».
  • Москвичи не брали РПЛ с 2017 года.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (10)
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antywrarow
1784053038
Сегодня буду ставить на футбол – ЧМ2026. Плейофф – самая отличная тема для ставок. Беру прoгнозы на сервисе - ставкапрогнозру. Ищите в Яндексе. МАТЧ ТВ о них сюжет показывал. Гарантии, отчеты ежедневно.
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...уефан
1784053270
...нормально, в масть будет. Неплохо смотрится...
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Plyash
1784053366
Почему-то маловато рекламы на футболке . А трусы где , в плавках бегать будут ?
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NewLife
1784063732
Это называется "презентовал" ? Пиарщики в Спартаке, как были проф непригодны, так и остались🥲
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mutabor0992
1784068160
и чем она отличается от старой?Рекламой?
Ответить
MrSmit
1784068469
Отлично! Это вам не на фоне мусорных контейнеров фотографироваться:) Раз! Два! Три!
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Foxitkuban
1784093721
Хорошо сказано: "...что такое «Спартак». Это наша история" Жаль, что от некогда великого клуба, осталась лишь история.
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рылы
1784101840
исказили сюжет в ролике. там за ним должны были гнаться все уборщицы страны, размахивая швабрами, на которые они мечтали намотать эти красно-белые тряпки! гы-гы! пс: первый комплект формы в видео понравился) хрякам очень идёт))
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