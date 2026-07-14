«Спартак» презентовал форму на сезон-2026/27

Обнародована форма «Спартака» на новый сезон.

«Каждый из нас знает, что такое «Спартак». Это наша история. Наши яркие победы. Наши горькие поражения. Наши поколения болельщиков, которые несут любовь к клубу сквозь годы. Наш стадион, который видел и радость, и слезы. И все это сплетено в линиях нашего ромба.

Ромб – это не просто знак. Это дом. Это принадлежность. Это то, что объединяет всех, кто однажды выбрал красно-белые цвета.

Форма сезона-2026/27 посвящена самому сакральному символу «Спартака». В этом сезоне в нем еще больше силы и энергии. Где ромб – там «Cпартак». Где «Cпартак» – там мы», – написали красно-белые.