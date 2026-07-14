Радимов поделился инсайдом о будущем Роналду в сборной Португалии

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов сказал, что нападающий Криштиану Роналду планирует сыграть на Евро-2028
«Все говорят, что Криштиану Роналду закончил. Мы сейчас встречались с Давидом Трезеге, а он многих знает в сборной Португалии. Так вот игроки в португальской команде говорят, что он [Роналду] на Евро будет еще», – сказал Радимов.
- На ЧМ-2026 Роналду после поражения от Испании (0:1) в 1/8 финала заявил, что провел последний чемпионат мира в карьере.
- Срок контракта 41-летнего портуальца с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2027 года.
Источник: «Матч ТВ»