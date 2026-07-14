Радимов поделился инсайдом о будущем Роналду в сборной Португалии

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов сказал, что нападающий Криштиану Роналду планирует сыграть на Евро-2028

«Все говорят, что Криштиану Роналду закончил. Мы сейчас встречались с Давидом Трезеге, а он многих знает в сборной Португалии. Так вот игроки в португальской команде говорят, что он [Роналду] на Евро будет еще», – сказал Радимов.