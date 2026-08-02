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Подробности свадьбы Роналду и Джорджины: она пройдет на следующей неделе

Сегодня, 13:29
3

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сыграют свадьбу уже в следующие выходные. Церемония пройдет на португальском острове Мадейра.

О помолвке с нападающим «Аль-Насра» Джорджина объявила прошлым летом, опубликовав в соцсетях фотографию обручального кольца.

41-летний Роналду и 32-летняя Родригес обменяются клятвами в соборе Фуншала, после чего отпразднуют событие в пятизвездочном отеле Savoy Palace.

Изначально сообщалось, что свадьба состоится в поместье Кинта да Регалейра в Синтре. Однако эта версия не подтвердилась, поскольку в предполагаемые даты проведения церемонии комплекс оставался открытым для посетителей.

Бракосочетание пройдет именно в соборе Фуншала, где свадебные церемонии традиционно начинаются в 15:00 по местному времени. После этого гости отправятся в Savoy Palace, на территории которого расположены четыре ресторана.

Постояльцев отеля заранее предупредили, что в пятницу и субботу два этажа здания, а также несколько баров будут закрыты из-за частного мероприятия.

Фуншал является столицей Мадейры и родным городом Роналду. В городе установлена бронзовая статуя футболиста, а также работает отель, носящий его имя.

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Источник: Daily Mail
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану Родригес Джорджина
Комментарии (3)
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Plyash
1785669049
Счастья и удачи Вам , ребята . И ещё пятерых детишек к уже существующим , пусть растут на здоровье , наследства на всех хватит .
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Sedoi_Goblin
1785670204
И всё чинно, благородно.. По старому.. ГОООООРЬКОООООО!!!!!!
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АК 68
1785671539
Не прошло и ста лет, как они решили пожениться.
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