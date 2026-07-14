Селюк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о потенциальном возвращении полузащитника «Монако» Александра Головина в Россию.
«Головину 30 лет. Многие предрекали ему большое будущее, в итоге, как он был в «Монако», так и остался. При этом он наиграл опыт, поэтому в его услугах могут быть заинтересованы команды наподобие «Зенита» или «Спартака», то есть те, у кого есть деньги.
Но надо понимать, что возраст даeт о себе знать. Ладно, когда такой нападающий, как Дзюба, может проявить себя в штрафной, но полузащитнику нужно очень много бегать. При этом ещe пару лет он без проблем может себя показать, где-то попылить. Если он пройдeт по медицинским показателям, то мог бы пригодиться всей первой пятeрке, но не у всех есть бюджет», – сказал Селюк.
- Из-за перелома пальца игрок пропускал последний сбор национальной команды России.
- 29-летний полузащитник Александр Головин в минувшем сезоне провел за «Монако» 35 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
- «Монако» купил Головина у ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
Источник: Metaratings