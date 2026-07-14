Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Селюк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»

14 июля, 21:47
18

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о потенциальном возвращении полузащитника «Монако» Александра Головина в Россию.

«Головину 30 лет. Многие предрекали ему большое будущее, в итоге, как он был в «Монако», так и остался. При этом он наиграл опыт, поэтому в его услугах могут быть заинтересованы команды наподобие «Зенита» или «Спартака», то есть те, у кого есть деньги.

Но надо понимать, что возраст даeт о себе знать. Ладно, когда такой нападающий, как Дзюба, может проявить себя в штрафной, но полузащитнику нужно очень много бегать. При этом ещe пару лет он без проблем может себя показать, где-то попылить. Если он пройдeт по медицинским показателям, то мог бы пригодиться всей первой пятeрке, но не у всех есть бюджет», – сказал Селюк.

  • Из-за перелома пальца игрок пропускал последний сбор национальной команды России.
  • 29-летний полузащитник Александр Головин в минувшем сезоне провел за «Монако» 35 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
  • «Монако» купил Головина у ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.

Еще по теме:
Канчельскис дал совет Головину по поводу перехода в «Зенит» 2
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
«Зенит» не отказался от Головина 1
Источник: Metaratings
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Спартак Головин Александр
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Волжанин064
1784055064
Вот именно попылить и песочком посыпать . спасибо не надо .
Ответить
slavа0508
1784055368
Думаю . как нибудь обойдёмся и без него ...
Ответить
aaaaahhhh
1784057798
спасибо. но не надо:))
Ответить
R_a_i_n
1784058228
Конявый нах не нужен.
Ответить
САДЫЧОК
1784059322
Хуже Головина, только Джикия.Не нужен он Спартаку.
Ответить
Иван Петров 1986
1784061318
Пусть к блохастым идет.
Ответить
suchi-69
1784061508
Смотрю свини опять безосновательно в себя поверили. Снова дегенераты тарасофские перед десятым местом медали на себя примеряют. Ска каждый год один и тот же день сурка
Ответить
NewLife
1784063583
Скоропортящийся продукт и не топ сейчас.
Ответить
Hector вернулся
1784093208
Этот сбитый летчик не нужен Спартаку. Пусть валит на болотные берега.
Ответить
FWSPM
1784094882
этот старый конь раз пять уже сказал что не перейдет в Спартак но всякие селюки будут еще долго эту тему мусолить
Ответить
Главные новости
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
20:59
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
20:50
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
20:39
2
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
20:27
3
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
20:09
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
20:00
5
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
19:53
Президент РПЛ впервые прокомментировал скандал в матче «Зенит» – «Спартак»
19:46
11
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
19:38
Орлов объяснил, почему Соболев не зомби
19:19
2
Все новости
Все новости
«Челси» объявил о трансфере Барко
Вчера, 21:49
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
Вчера, 19:50
3
Футболист «Родины» сделал выбор между «Спартаком» и «ПСЖ»
1 августа
13
Раскрыт второй летний новичок «ПСЖ»
1 августа
3
«Аякс» назвал «ПСЖ» цену на Годтса
1 августа
1
«ПСЖ» нашел альтернативу Диоманде в «Аяксе»
1 августа
Канчельскис дал совет Головину по поводу перехода в «Зенит»
31 июля
2
ВидеоГоловин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
Орлов одним словом описал слухи об интересе «ПСЖ» к Батракову и Кисляку
31 июля
3
«Зенит» не отказался от Головина
31 июля
1
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
5
Обновленная информация о переговорах «Зенита» с Головиным
30 июля
5
На Головина появились новые претенденты
30 июля
5
Стало известно, сколько Сафонов платит за аренду виллы в пригороде Парижа
30 июля
9
Определена главная звезда российского футбола
30 июля
3
Стало известно, посадят ли Сафонова на лавку в новом сезоне
30 июля
3
Фото«Челси» купил защитника за 52 миллиона
30 июля
1
Известен кандидат на замену Инфантино во главе ФИФА
30 июля
20
ФотоСборная Франции пошла на еще одно изменение после назначения Зидана
29 июля
1
Вингер «ПСЖ» согласился перейти в «Ливерпуль»
28 июля
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
«Ливерпуль» рассчитывает снизить цену за игрока «ПСЖ», оцененного в 170 миллионов
28 июля
1
Дембеле ответил на предложение «Аль-Хиляля»
27 июля
Прояснился вопрос с возвращением Головина в РПЛ
27 июля
5
ВидеоСудья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
Комментарий агента Головина насчет трансфера в «Зенит»
27 июля
1
«Ливерпуль» претендует на Барколя – «ПСЖ» готов продать француза за 170 миллионов
26 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+