Матч ЧМ-2026 Франция – Испания начнется с минуты молчания

Перед полуфинальным матчем чемпионата мира-2026 между Францией и Испанией будет объявлена минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце.
Об этом сообщил Эммануэль Макрон, президент Франции.
«Перед матчем Франция – Испания будет объявлена минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце спустя 10 лет после трагедии 14 июля 2016 года.
Спасибо президенту ФИФА за то, что откликнулся на просьбу Франции и всех французов, выступивших с этой инициативой. Мы никогда не забудем», – написал Макрон в социальной сети Х.
- Теракт в Ницце произошeл 14 июля 2016 года во время празднования Дня взятия Бастилии.
- 31-летний мужчина на грузовом автомобиле въехал в толпу людей, наблюдавших за салютом. Жертвами атаки стали 86 человек.
- Полуфинал Франция – Испания состоится 14 июля, ровно через 10 лет после трагедии. Встреча начнeтся в 22:00 по московскому времени. Победитель выйдет в финал турнира.
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Источник: «Бомбардир»