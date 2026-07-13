Нигматуллин ответил, кто пройдет в финал ЧМ-2026 – Франция или Испания

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на полуфинал чемпионата мира-2026 между Францией и Испанией.

«Франция – Испания. 2:1. О таких играх говорят: скрытый финал. Обе команды весь турнир выглядят мощно, особенно французы. У которых количество звезд просто зашкаливает.

Главное, все сбалансировано, никто не перетягивает одеяло на себя. Олисе, Дембеле и Мбаппе в каждом матче разрывают. У Испании такой футболист лишь один – Ямаль. Но он после травмы далек от оптимальных кондиций», – написал Нигматуллин.

В 1/2 финала Франция сыграет с Испанией, а Аргентина – с Англией.

Решающий матч пройдет 19 июля в 22:00 мск на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка.

Действующие чемпионы – аргентинцы.

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