Канчельскис отреагировал на информацию, что ФИФА помогает Аргентине на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на обвинения в адрес ФИФА.

Ранее журналист Ромен Молина опубликовал данные о возможных коррупционных связях между Международной федерацией футбола (ФИФА) и Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA).

«Месси и Аргентине помогает ФИФА? Если есть какие-то доказательства, то предоставьте их. Говорить можно все, что угодно. Не видел никаких предпосылок к таким мыслям и суждениям.

Если брать матч с Египтом, то африканцы сами себя похоронили. Не смогли удержать счет, а потом начали писать какие-то там петиции и так далее. Сами виноваты. На таких футболистов, как Месси, надо равняться», – сказал Канчельскис.

В 1/4 финала Аргентина прошла Швейцарию (3:1).

В полуфинале команда Лионеля Скалони встретится с Англией 17 июля.

Аргентина защищает титул.

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