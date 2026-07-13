Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Саусь сравнил Карседо и Талалаева

Сегодня, 18:15
1

Спартаковец Владислав Саусь сравнил главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо с Андреем Талалаевым.

«Высокая требовательность и у одного, и у другого тренера присутствует, то есть оба очень требовательные. В этом они похожи. А так, не хочется никого детально сравнивать, у каждого свой метод работы, свой стиль и лучшие стороны.

Чем отличается иностранный подход от российского? У меня только первый иностранный тренер в карьере, поэтому пока что нет большого опыта, не могу подробно рассказать», – сказал Саусь.

  • «Спартак» под руководством испанского специалиста занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Клуб также выиграл FONBET Кубок России, победив в финале «Краснодар».
  • 18 июля «Спартак» проведет суперкубковый матч против «Зенита».

Еще по теме:
Детали трансфера Парады в «Спартак» 4
Стало известно, сыграет ли новичок «Зенита» Аугусто против «Спартака»
Новая информация о возможном интересе «Спартака» и «Зенита» к Головину 5
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Балтика Спартак Саусь Владислав Талалаев Андрей Карседо Хуан Карлос
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
выхухоль
1783964002
молодец, пацан
Ответить
Главные новости
ФотоРФС опубликовал список 33 лучших игроков сезона РПЛ
20:28
1
Россиянин из «Интера Майами» рассказал, как попал в клуб
19:59
1
Матч ЧМ-2026 Франция – Испания начнется с минуты молчания
19:36
Первая лига. «Урал» проиграл дома в 1-м матче под руководством Юрана (0:1)
19:17
2
Товарищеский матч. «Зенит» дома сыграл вничью с другим клубом РПЛ (1:1)
19:10
6
Российская суперзвезда посетит финал ЧМ-2026
18:47
3
Саусь сравнил Карседо и Талалаева
18:15
1
Фото«Манчестер Юнайтед» купил Андрея
17:38
6
Орлов прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
16:56
6
Раскрыты четыре клуба, которым интересен Головин
16:39
6
Все новости
Все новости
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Динамо Мх»
20:15
Реакция Овечкина на возвращение Шварца в «Динамо»
18:56
Саусь сравнил Карседо и Талалаева
18:15
1
Трансферная работа «Зенита» зависит от «Краснодара»
17:50
1
Семак намекнул, что «Зениту» нужен еще один нападающий
17:11
3
Орлов прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
16:56
6
Раскрыты четыре клуба, которым интересен Головин
16:39
6
«Факел» изменил концепцию
16:29
3
Пименов нашел новую работу в РПЛ
16:05
4
Детали трансфера Парады в «Спартак»
15:46
6
ФотоЭкс-тренер «Локо» возглавил сборную Хорватии
15:35
4
«Зенит» в новом сезоне будет играть в более атакующий футбол
15:18
16
Стало известно, сыграет ли новичок «Зенита» Аугусто против «Спартака»
14:53
ФотоФорвард «Динамо» перешел в клуб Первой лиги
14:00
1
Сутормин нашел новый клуб в РПЛ
13:22
1
Артемий Лебедев едко прокомментировал отказ клуба РПЛ от его работы
13:09
9
Новая информация о возможном интересе «Спартака» и «Зенита» к Головину
12:58
6
Фото«Динамо Мх» подписало скандально известного игрока
12:46
ФотоКлуб РПЛ объявил решение по логотипу, разработанному в студии Лебедева
12:18
8
Стало известно, сможет ли Жедсон сыграть с «Зенитом»
11:51
13
ФотоСтудия Лебедева разработала новый логотип клубу РПЛ в виде запятой
11:39
14
Орлов назвал слабое место «Зенита»
11:28
9
Парада приехал на медосмотр перед трансфером в «Спартак»
11:07
6
Новичок «Краснодара» оценил потерю Сперцяна
10:58
1
Круговой высказался о тренировках ЦСКА при Игдисамове
10:15
2
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
09:28
3
Названы причины, из-за которых Данило не перейдет в «Зенит»
09:10
6
Ледяхов назвал «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за титул
08:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+