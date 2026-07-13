Саусь сравнил Карседо и Талалаева

Спартаковец Владислав Саусь сравнил главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо с Андреем Талалаевым.

«Высокая требовательность и у одного, и у другого тренера присутствует, то есть оба очень требовательные. В этом они похожи. А так, не хочется никого детально сравнивать, у каждого свой метод работы, свой стиль и лучшие стороны.

Чем отличается иностранный подход от российского? У меня только первый иностранный тренер в карьере, поэтому пока что нет большого опыта, не могу подробно рассказать», – сказал Саусь.