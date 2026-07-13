Саусь сравнил Карседо и Талалаева

Спартаковец Владислав Саусь сравнил главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо с Андреем Талалаевым.
«Высокая требовательность и у одного, и у другого тренера присутствует, то есть оба очень требовательные. В этом они похожи. А так, не хочется никого детально сравнивать, у каждого свой метод работы, свой стиль и лучшие стороны.
Чем отличается иностранный подход от российского? У меня только первый иностранный тренер в карьере, поэтому пока что нет большого опыта, не могу подробно рассказать», – сказал Саусь.
- «Спартак» под руководством испанского специалиста занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
- Клуб также выиграл FONBET Кубок России, победив в финале «Краснодар».
- 18 июля «Спартак» проведет суперкубковый матч против «Зенита».
Источник: «РБ Спорт»