Ловчев назвал лучшего тренера ЧМ-2026

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев рассказал, какого тренера считает сильнейшим на текущем чемпионате мира.

– Кто для вас лучший тренер этого ЧМ?

– Дешам. У него очень хорошо слепленная команда. Французы могут проиграть – но это ничего не отменит. Очень сильный тренер!

– Что-то во французах настораживает?

– Когда ты выигрываешь – все обнимаются, дружба, слушают Мбаппе, качают его. А что будет, если придется играть через не могу? Кто потащит за собой? Я не вижу! В этой команде все решает Мбаппе.

Франция в третий раз подряд дошла до полуфинала ЧМ.

14 июля они поспорят с Испанией за путевку в финал.

В двух предыдущих турнирах было 1-е и 2-е место.

Дешам уйдет из сборной по окончании текущего мундиаля.

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