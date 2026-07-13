Мостовой одним словом описал игру Месси на ЧМ-2026

Александр Мостовой восхищен игрой сборной Аргентины и Лионеля Месси на чемпионате мира.

Аргентинцы – действующие победители турнира.

Они уже дошли до 1/2 финала ЧМ-2026, где сыграют с Англией.

39-летний Месси забил 8 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах.

«Аргентина заслуженно идeт в полуфинал. Одна из немногих команд, которая устраивает праздник футбола. Какие матчи они вытягивают! Это просто фантастика!

А Лионель Месси? Всем уже всe доказал, но почти в 40 лет 20-летних ребят по полю возит. Это же просто фантастика!

А теперь увидим Аргентину с Англией – потрясающий матч», – сказал Мостовой.

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