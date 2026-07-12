Газзаев описал Месси одним словом

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев оценил выступление сборной Аргентины на чемпионате мира-2026.

«Аргентина – это сборная, показавшая свой невероятный победный дух. А Лионель Месси – феномен, невероятный лидер. Он держит партнеров в тонусе и очень сильно влияет на них.

Аргентина вытаскивала тяжелейшие матчи в 1/8 и 1/4 финала чемпионата мира. Это говорит о единстве, духе победителя и нацеленности, чтобы забрать золотые медали чемпионате мира», – сказал Газзаев.

39-летний Месси забил 8 голов в 6 матчах на ЧМ-2026.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд забили по 7 мячей.

В полуфинале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Англией 17 июля.

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