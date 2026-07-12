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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Миллионы людей подписали петицию за бан Аргентины на ЧМ-2026

Сегодня, 16:23
14

Петицию за исключение сборной Аргентины с чемпионата мира-2026 подписали более двух миллионов человек.

В интернете появился сайт Argentina Out. Его авторы обвиняют ФИФА и судейский корпус в поддержке Лионеля Месси, капитана аргентинской команды, и требуют убрать сборную из турнира.

Главным поводом для недовольства стало судейство в матче Аргентины против Египта. Кроме того, создатели петиции указывают на большое число пенальти, назначенных в пользу аргентинцев, оставленные без внимания фолы с их стороны и проявления расизма среди болельщиков сборной.

  • В 1/4 финала Аргентина прошла Швейцарию (3:1).
  • В полуфинале команда Лионеля Скалони встретится с Англией 17 июля.
  • Аргентина защищает титул.

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Источник: Argentina Out
Чемпионат мира Аргентина. Примера Аргентина
Комментарии (14)
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zlobny_zenitos
1783862824
Да, не умеют достойно проигрывать...истерички...писал и про Египет, и про ежи с ними...петиции создают...позорище. Обосрааались, езжайте и тренируйтесь дальше. Все, точка.
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...уефан
1783862841
...Спортлото слушает вас! Оставайтесь на линии. Ваше мнение очень важно для нас!...
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Цугундeр
1783868148
Арабов на порядок больше, какие два /нах/ миллиона?))
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Romeo 123
1783868282
Самый позорный ЧМ где тащат самую позорную аргентину и гнома
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momwig_
1783869537
Их тащат, чем дальше, тем позорнее. Когда Египет забил "первый" второй гол, они придумали нарушение в момент отбора, когда во "втором" втором придумать было нечего, у них стало так подгорать, что судейство гаже я видел разве что в РПЛ. Ладно бы только с Егоптом. Мягкое благоволение Месси и Аргентине было и раньше,и позже,в игре со Швейцарией, когда они сравняли, снова загорелось. Они даже придумали трактовка правила применения VAR, которое никогда больше не будет так применено и показали ВТОРУЮ желтую ЗА СИМУЛЯЦИЮ. В моменте, каких десятки уже были на этом ЧМ, включая падения в штрафной и никто даже первой жёлтой за это не получил. Это позор. Месси натянул на первый ЧМ, об этом писали (что это будет ЧМ Месси) два года до его начала. Но то было в основном довольно мягко, нежно... И Уарлику не хватило ума уйти! И теперь эта секта мессидрочеров тянет его на второй.
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subbotaspartak
1783872436
Вздор
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Бумбраш
1783873613
Всех разогнать к буям собачьим и кубок вручить Кюрасао!!!!
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subbotaspartak
1783873685
Огласите весь список, пожалуйста...
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