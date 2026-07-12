Миллионы людей подписали петицию за бан Аргентины на ЧМ-2026

Петицию за исключение сборной Аргентины с чемпионата мира-2026 подписали более двух миллионов человек.

В интернете появился сайт Argentina Out. Его авторы обвиняют ФИФА и судейский корпус в поддержке Лионеля Месси, капитана аргентинской команды, и требуют убрать сборную из турнира.

Главным поводом для недовольства стало судейство в матче Аргентины против Египта. Кроме того, создатели петиции указывают на большое число пенальти, назначенных в пользу аргентинцев, оставленные без внимания фолы с их стороны и проявления расизма среди болельщиков сборной.

В 1/4 финала Аргентина прошла Швейцарию (3:1).

В полуфинале команда Лионеля Скалони встретится с Англией 17 июля.

Аргентина защищает титул.

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