Миллионы людей подписали петицию за бан Аргентины на ЧМ-2026

Петицию за исключение сборной Аргентины с чемпионата мира-2026 подписали более двух миллионов человек.
В интернете появился сайт Argentina Out. Его авторы обвиняют ФИФА и судейский корпус в поддержке Лионеля Месси, капитана аргентинской команды, и требуют убрать сборную из турнира.
Главным поводом для недовольства стало судейство в матче Аргентины против Египта. Кроме того, создатели петиции указывают на большое число пенальти, назначенных в пользу аргентинцев, оставленные без внимания фолы с их стороны и проявления расизма среди болельщиков сборной.
- В 1/4 финала Аргентина прошла Швейцарию (3:1).
- В полуфинале команда Лионеля Скалони встретится с Англией 17 июля.
- Аргентина защищает титул.
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Источник: Argentina Out