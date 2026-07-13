Россиянин из «Интера Майами» рассказал, как попал в клуб

Российский сотрудник «Интер Майами» Армен Орджацян рассказал о работе в американском клубе.

– Я искал подработку на выходные. Увидел вакансию в клубе на позицию амбассадора партнeрских программ. Она подразумевает работу в дни домашних матчей МЛС. Я отозвался, моe резюме посмотрели, позвали на собеседование и затем взяли. Ничего особенного. К тому моменту я уже два года жил в США и прокачал английский.

– В чeм состоит твоя работа в «Интере»?

– Я – посредник между клубом и спонсорами. Помогаю им проводить активации на матчах. Мы обустраиваем фан-зону и прочие объекты спонсоров. Строим палатки, раздаeм мерч, помогаем с шоу в перерыве, проводим чемпионаты среди детей, организуем в баре просмотры выездного матча. Для заведения это полная посадка, а для «Интера» – повышение лояльности.

– Еe тяжелее добиваться, если учитывать, что клуб основан лишь восемь лет назад?

– Важнее, что в Майами есть команды во всех главных видах спорта – «Хит» в баскетболе, «Марлинс» в бейсболе, «Интер» в футболе, «Пантерз» в хоккее и «Долфинс» – в американском футболе. А ещe океан, рестораны, ночные клубы и много чего ещe. Требуется много усилий, чтобы заставить человека сходить на футбол. Все борется, чтобы человек сходил с семьeй именно к ним и потратил в субботу 500-600 долларов. Хотя в целом тут спорт любят как идею. И даже не так принципиально, что за команда. Фанаты относятся проще, доброжелательнее, все хотят лишь хорошо провести время.

Те, кто здесь считаются ультрас, в Европе – обычные болельщики, а в Турции – домохозяйки.