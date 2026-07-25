Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ди Мария сделал важное заявление о будущем Месси в сборной Аргентины

Ди Мария сделал важное заявление о будущем Месси в сборной Аргентины

25 июля, 13:25

Анхель Ди Мария, бывший полузащитник сборной Аргентины, заявил, что для него чемпионат мира-2026 завершился после победы над Англией в полуфинале, а не поражением от Испании в решающем матче.

Аргентина дошла до финала турнира, где уступила команде Луиса де ла Фуэнте. Ди Мария, наблюдавший за турниром со стороны, признался, что полуфинальная победа над англичанами стала для него важнейшим моментом.

«Победа над Англией увенчала все это. Для меня чемпионат мира закончился в полуфинале, победив Англию, мы подарили величайшую радость всей стране. Эти признания, которые мы делаем ребятам, – нечто очень приятное», – сказал Ди Мария.

Экс-игрок «Реала» также поддержал команду после фиаско в финале: «Ребята из сборной заслуживают большего, чем просто аплодисменты, за все, чего они достигли за это время».

Ди Мария, который четыре раза играл на чемпионатах мира, рассказал о переживаниях за партнеров: «Я страдал в каждом матче. Они доставали что-то изнутри, что в итоге помогало побеждать. Финалы есть финалы. Иногда везет, иногда нет. На этот раз не повезло, но я считаю, что сборная оставила бело-голубой флаг очень высоко».

Отдельно бывший вингер сборной Аргентины высказался о Лионеле Месси, капитане и лидере команды: «Он должен продолжать, пока сам не захочет. В 39 лет он доказал, что остается одним из лучших в истории, и для него нет потолка, ему больше ничего не нужно доказывать. Он может играть еще много лет».

  • Ди Мария завершил карьеру в сборной Аргентины после победы на Кубке Америки-2024.
  • В его активе также титул чемпиона мира-2022.
  • Сейчас он выступает за «Росарио Сентраль».

Еще по теме:
Карпин назвал главное откровение ЧМ-2026
Познер хочет взять интервью у Месси и Роналду 2
Месси оказался частично бразильцем 10
Источник: Sport.es
США. МЛС Аргентина. Примера Интер Майами Аргентина Месси Лионель
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
РФС определил, верно ли не удален Соболев в матче «Зенит» – «Спартак»
17:43
ЭСК определил, верно ли назначен пенальти в ворота «Спартака» в матче за Суперкубок
17:16
5
ЭСК РФС: Барриос должен был получить красную карточку в матче со «Спартаком»
16:51
13
Семин ответил, можно ли считать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство
16:46
2
Стало известно состояние 40-летнего Акинфеева – он может пропустить 1-й круг РПЛ
16:23
3
Карпин назвал главное откровение ЧМ-2026
16:14
Реакция Ловчева на 3:0 «Спартака» с «Родиной»
15:31
2
В ЦСКА объяснили, зачем покупают Бориско
15:22
4
Умяров отреагировал на слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
15:13
8
Барко высказался о том, что лучшим полузащитником прошлого сезона РПЛ стал не он, а Сперцян
14:51
3
Все новости
Все новости
Карпин назвал главное откровение ЧМ-2026
16:14
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
09:59
Познер хочет взять интервью у Месси и Роналду
Вчера, 19:26
2
Месси оказался частично бразильцем
Вчера, 12:31
10
ФотоМесси впервые появился на публике после поражения в финале ЧМ-2026
Вчера, 12:13
Месси исключили из числа участников Матча звезд МЛС
25 июля
1
Ди Мария сделал важное заявление о будущем Месси в сборной Аргентины
25 июля
Паредес сделал важное заявление о будущем Месси в сборной Аргентины
25 июля
Онопко ответил, кто лучше – Месси, Роналду или Марадона
24 июля
1
Глебов ответил, кто лучше – Месси или Роналду
23 июля
1
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
МЛС. Дебют Левандовски не помог «Чикаго» против «Интер Майами» (2:3), Суарес сделал дубль
23 июля
Аршавин объяснил, почему Ямаль никогда не будет как Месси
22 июля
6
Бекхэм прокомментировал переход Каземиро в «Интер Майами»
22 июля
Кержаков определил лучшего в истории футбола – это не Месси
22 июля
1
ФотоДвукратный победитель Лиги чемпионов расторг контракт с клубом МЛС
22 июля
Мостовой предложил Месси сменить игровую позицию
21 июля
1
Бекхэм двумя словами описал Месси по итогам ЧМ-2026
21 июля
2
Кержаков поставил крест на Аргентине после ухода Месси
21 июля
6
«Ты всегда будешь лучшим, Лео»: трогательное обращение жены Месси к игроку сборной Аргентины
21 июля
1
ФотоСлезы Месси после поражения сборной Аргентины в финале ЧМ-2026
20 июля
4
«Подлый маленький засранец»: Пирс Морган оскорбил Месси во время финала ЧМ
20 июля
5
ФотоРеакция Месси на пропущенный гол Аргентины от Испании в финале ЧМ
20 июля
39-летний Месси установил рекорд ЧМ
19 июля
1
Трамп ответил на вопрос, кто сильнее – Месси или Роналду
19 июля
2
Трамп впервые прокомментировал отмену дисквалификации Балогуна
18 июля
1
Фото«Иногда сам замечаю это»: российский певец высказался о внешнем сходстве с Месси
18 июля
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+