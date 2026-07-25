Ди Мария сделал важное заявление о будущем Месси в сборной Аргентины

Анхель Ди Мария, бывший полузащитник сборной Аргентины, заявил, что для него чемпионат мира-2026 завершился после победы над Англией в полуфинале, а не поражением от Испании в решающем матче.

Аргентина дошла до финала турнира, где уступила команде Луиса де ла Фуэнте. Ди Мария, наблюдавший за турниром со стороны, признался, что полуфинальная победа над англичанами стала для него важнейшим моментом.

«Победа над Англией увенчала все это. Для меня чемпионат мира закончился в полуфинале, победив Англию, мы подарили величайшую радость всей стране. Эти признания, которые мы делаем ребятам, – нечто очень приятное», – сказал Ди Мария.

Экс-игрок «Реала» также поддержал команду после фиаско в финале: «Ребята из сборной заслуживают большего, чем просто аплодисменты, за все, чего они достигли за это время».

Ди Мария, который четыре раза играл на чемпионатах мира, рассказал о переживаниях за партнеров: «Я страдал в каждом матче. Они доставали что-то изнутри, что в итоге помогало побеждать. Финалы есть финалы. Иногда везет, иногда нет. На этот раз не повезло, но я считаю, что сборная оставила бело-голубой флаг очень высоко».

Отдельно бывший вингер сборной Аргентины высказался о Лионеле Месси, капитане и лидере команды: «Он должен продолжать, пока сам не захочет. В 39 лет он доказал, что остается одним из лучших в истории, и для него нет потолка, ему больше ничего не нужно доказывать. Он может играть еще много лет».