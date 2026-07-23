МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию

Новичок «Орландо Сити» Антуан Гризманн забил гол в первом же матче за клуб МЛС.

Его команда в гостях победила «Сан-Хосе» со счетом 4:0. 35-летний француз забил гол на 48-й минуте. Это был третий гол «львов» в этой встрече.

«Атланта Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, сыграла в гостях вничью с «Шарлотт» (2:2).

Россиянин провел весь матч и получил желтую карточку на 48-й минуте. Безвыигрышная серия «пятиполосных» достигла 6 матчей подряд с учетом кубковой встречи. «Атланта Юнайтед» с 12 очками после 16 матчей занимает 14-е место в Восточной конференции.

«Спортинг Канзас Сити», за который выступает Магомед-Шапи Сулейманов, дома победил «Миннесоту Юнайтед» со счетом 2:1. Россиянин остался в запасе. «Канзас Сити» с 14 очками после 16 игр идет 15-м в Западной конференции.