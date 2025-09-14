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МЛС 2026
Команды
Шарлотт
€ 43 млн
Шарлотт
Шарлотт
МЛС 2026
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
Сайт:
http://www.charlottefootballclub.com/
Тренер:
Кристиан Латтанцио
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Таблица
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Миранчук забил победный гол в матче Кубка США
29 апреля
2
Стало известно, почему Месси пропустил матч МЛС
15 марта
2
«Интер Майами» проиграл «Шарлотт» (0:3), Месси повторил судьбу Смолова из 2018-го
2025.09.14 09:30
МЛС. «Интер Майами» обыграл «Шарлотт» (1:0), Суарес сделал 3+5 в четырех последних матчах
2025.03.10 07:49
1
Статистика Миранчука в матче против «Шарлотт»
2025.03.02 00:32
2
Фото
Экс игрок «МЮ» и сборной Англии подписал контракт с клубом МЛС
2025.01.22 20:43
МЛС. Гол Месси помог «Интеру» сыграть вничью с «Шарлотт» (1:1)
2024.09.29 08:09
«Интер Майами» выиграл 4 матча подряд без Месси и Суареса
2024.07.04 07:30
Лэмпарда зовут тренировать в МЛС
2023.12.06 21:09
Видео
Обзор матча «Шарлотт» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
2023.10.22 10:05
«Интер Майами» с Месси закрыл сезон поражением
2023.10.22 08:25
Месси намерен выйти на поле в последнем для «Интер Майами» матче сезона
2023.10.20 08:39
Дебютный матч Месси в МЛС перенесли
2023.08.10 09:40
Фото
«Торпедо» объявило о подписании перуанского нападающего
2023.02.21 00:18
3
Экс-игрок «Тоттенхэма» умер в возрасте 25 лет
2023.01.19 18:50
1
Австриец Фукс закончил карьеру. Он выигрывал АПЛ с «Лестером»
2023.01.05 21:37
Товарищеские матчи. «Манчестер Сити» и «Арсенал» победили, «Челси» проиграл «Шарлотту»
2022.07.21 07:33
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В РФС прояснили ситуацию с обучением Мостового на тренера
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Появилась новая информация о состоянии Барко
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Орлов посмеялся над падением Кордобы
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