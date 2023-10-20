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    • Месси намерен выйти на поле в последнем для «Интер Майами» матче сезона

    Месси намерен выйти на поле в последнем для «Интер Майами» матче сезона

    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сказал, что примет участие в заключительном для его команды матче регулярного сезона МЛС с «Шарлотт» в гостях, хотя игра пройдет на искусственном газоне.

    «Я буду играть в том матче, который остался», – сказал Месси.

    При этом главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино сказал, что пока не готов подтвердить участие игрока в ближайшем матче и ему требуется оценить самочувствие футболиста.

    • Игра «Шарлотт» – «Интер Майами» пройдет в ночь на 22 октября по московскому времени и начнeтся в 1:00.
    • Месси недавно провел два матча за сборную Аргентины в отборе ЧМ-2026.
    • 13 октября в игре с Парагваем он вышел на замену на 53-й минуте.
    • 18 октября форвард провeл полный матч с Перу и забил в нeм два гола.

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    Источник: ESPN

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