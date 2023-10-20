Месси намерен выйти на поле в последнем для «Интер Майами» матче сезона

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сказал, что примет участие в заключительном для его команды матче регулярного сезона МЛС с «Шарлотт» в гостях, хотя игра пройдет на искусственном газоне.

«Я буду играть в том матче, который остался», – сказал Месси.

При этом главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино сказал, что пока не готов подтвердить участие игрока в ближайшем матче и ему требуется оценить самочувствие футболиста.