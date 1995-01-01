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    Шарлотт - расписание

    Город Шарлотт
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт www.charlottefootballclub.com/
    Стадион Банк оф Америка Стэдиум
    Тренер Кристиан Латтанцио
    США. МЛС 2023
    3 тур
    		5 марта, воскресенье 04:30 Сент-Луис Шарлотт
    США. МЛС 2023
    3 тур
    		11 марта, суббота 20:00 Шарлотт Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    5 тур
    		19 марта, воскресенье 02:30 Орландо Сити Шарлотт
    США. МЛС 2023
    6 тур
    		26 марта, воскресенье 02:30 Шарлотт Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    8 тур
    		2 апреля, воскресенье 02:30 Торонто Шарлотт
    США. МЛС 2023
    10 тур
    		9 апреля, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк Шарлотт
    США. МЛС 2023
    10 тур
    		16 апреля, воскресенье 02:30 Шарлотт Колорадо
    США. МЛС 2023
    12 тур
    		23 апреля, воскресенье 02:30 Шарлотт Коламбус
    США. МЛС 2023
    13 тур
    		30 апреля, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед Шарлотт
    США. МЛС 2023
    15 тур
    		7 мая, воскресенье 02:30 Шарлотт Нью-Йорк Сити
    США. МЛС 2023
    16 тур
    		14 мая, воскресенье 02:30 Атланта Юнайтед Шарлотт
    США. МЛС 2023
    17 тур
    		18 мая, четверг 02:30 Шарлотт Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    19 тур
    		21 мая, воскресенье 02:30 Шарлотт Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    21 тур
    		28 мая, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Шарлотт
    США. МЛС 2023
    22 тур
    		1 июня, четверг 02:30 Филадельфия Юнион Шарлотт
    США. МЛС 2023
    23 тур
    		4 июня, воскресенье 02:30 Коламбус Шарлотт
    США. МЛС 2023
    24 тур
    		11 июня, воскресенье 02:30 Шарлотт Сиэтл
    США. МЛС 2023
    26 тур
    		22 июня, четверг 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Шарлотт
    США. МЛС 2023
    27 тур
    		25 июня, воскресенье 02:30 Шарлотт Монреаль Импакт
    США. МЛС 2023
    31 тур
    		6 июля, четверг 02:30 Нью-Йорк Сити Шарлотт
    США. МЛС 2023
    31 тур
    		9 июля, воскресенье 02:30 Шарлотт Цинциннати
    США. МЛС 2023
    33 тур
    		16 июля, воскресенье 02:30 Монреаль Импакт Шарлотт
    США. МЛС 2023
    35 тур
    		21 августа, понедельник 02:30 Интер Шарлотт
    США. МЛС 2023
    36 тур
    		27 августа, воскресенье 02:30 Шарлотт Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    37 тур
    		31 августа, четверг 02:30 Шарлотт Орландо Сити
    США. МЛС 2023
    39 тур
    		3 сентября, воскресенье 03:30 Нэшвилл Шарлотт
    США. МЛС 2023
    40 тур
    		17 сентября, воскресенье 02:30 Шарлотт Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    42 тур
    		21 сентября, четверг 02:30 Шарлотт Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    43 тур
    		24 сентября, воскресенье 02:30 Цинциннати Шарлотт
    США. МЛС 2023
    45 тур
    		1 октября, воскресенье 02:30 Нью-Инглэнд Революшн Шарлотт
    США. МЛС 2023
    46 тур
    		5 октября, четверг 02:30 Шарлотт Торонто
    США. МЛС 2023
    48 тур
    		8 октября, воскресенье 03:30 Чикаго Файр Шарлотт
    США. МЛС 2023
    48 тур
    		22 октября, воскресенье 01:00 Шарлотт Интер
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