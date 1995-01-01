США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
|3 тур
|11 марта, суббота
|20:00
|Шарлотт
|Атланта Юнайтед
|5 тур
|19 марта, воскресенье
|02:30
|Орландо Сити
|Шарлотт
|6 тур
|26 марта, воскресенье
|02:30
|Шарлотт
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10 тур
|9 апреля, воскресенье
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|Шарлотт
|13 тур
|30 апреля, воскресенье
|02:30
|Ди Си Юнайтед
|Шарлотт
|15 тур
|7 мая, воскресенье
|02:30
|Шарлотт
|Нью-Йорк Сити
|16 тур
|14 мая, воскресенье
|02:30
|Атланта Юнайтед
|Шарлотт
|17 тур
|18 мая, четверг
|02:30
|Шарлотт
|Чикаго Файр
|21 тур
|28 мая, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Шарлотт
|22 тур
|1 июня, четверг
|02:30
|Филадельфия Юнион
|Шарлотт
|26 тур
|22 июня, четверг
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Шарлотт
|27 тур
|25 июня, воскресенье
|02:30
|Шарлотт
|Монреаль Импакт
|31 тур
|6 июля, четверг
|02:30
|Нью-Йорк Сити
|Шарлотт
|31 тур
|9 июля, воскресенье
|02:30
|Шарлотт
|Цинциннати
|33 тур
|16 июля, воскресенье
|02:30
|Монреаль Импакт
|Шарлотт
|36 тур
|27 августа, воскресенье
|02:30
|Шарлотт
|Лос-Анджелес
|37 тур
|31 августа, четверг
|02:30
|Шарлотт
|Орландо Сити
|40 тур
|17 сентября, воскресенье
|02:30
|Шарлотт
|Ди Си Юнайтед
|42 тур
|21 сентября, четверг
|02:30
|Шарлотт
|Филадельфия Юнион
|43 тур
|24 сентября, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|Шарлотт
|45 тур
|1 октября, воскресенье
|02:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|Шарлотт
|48 тур
|8 октября, воскресенье
|03:30
|Чикаго Файр
|Шарлотт