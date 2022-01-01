Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Шарлотт
Состав
€ 43 млн
Шарлотт - состав команды
Шарлотт
МЛС 2026
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
Сайт:
http://www.charlottefootballclub.com/
Тренер:
Кристиан Латтанцио
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Калина Кристиян
Вра
34
€ 1.2 млн
22
Бингхэм Давид
Вра
36
€ 0.075 млн
15
Тоффоло Гарри
Защ
31
€ 2 млн
23
Шнегг Давид
Защ
27
€ 1.5 млн
44
Агьеманг Моррисон
Защ
21
€ 1.2 млн
4
Приветт Эндрю
Защ
26
€ 1.2 млн
14
Бирн Натан
Защ
34
€ 0.5 млн
3
Рим Тим
Защ
38
€ 0.15 млн
39
Jack Neeley
Защ
-
16
Бьель Пеп
Пол
30
€ 5.5 млн
17
де ла Торре Лука
Пол
28
€ 2.5 млн
13
Бронико Брандт
Пол
31
€ 1.2 млн
28
Диани Джибриль
Пол
28
€ 1 млн
19
Уильямсон Эрик
Пол
29
€ 0.6 млн
8
Вествуд Эшли
Пол
36
€ 0.3 млн
35
Nicholas Scardina
Пол
-
10
Сен-Максимен Аллен
Нап
29
€ 10 млн
11
Абада Лиел
Нап
24
€ 5 млн
9
Токломати Идан
Нап
22
€ 4.5 млн
10
Заа Вилфрид
Нап
33
€ 3.5 млн
37
Алоко Родольфо
Нап
19
€ 1 млн
7
Гудвин Арчи
Нап
21
€ 0.75 млн
22
Henry Kessler
Нап
-
21
Tyler Miller
Нап
-
Всего игроков: 24, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 7, нападающих: 8
Главные новости
Назван топ-клуб РПЛ, которому больше всех нужна пауза на матчи сборных
22:26
Подшибякина рассказала о реакции Батракова на интерес от «ПСЖ»
21:57
2
Клуб Роналду разгромили в азиатской Лиге чемпионов, португалец провел весь матч
21:45
В РФС прояснили ситуацию с обучением Мостового на тренера
21:27
1
Появилась новая информация о состоянии Барко
21:14
5
Орлов посмеялся над падением Кордобы
21:05
4
Игонин: «Судьи ошибаются не в пользу «Зенита», команда недобрала очки»
20:56
14
Радимов: «Спартак» нашел вариант игры без Барко»
20:47
1
Агент сказал, могут ли Семака поменять в «Зените» на бразильского тренера
20:35
Гурцкая – о Барко: «Наверное, такое захотел, что руководство «Спартака» сошло с ума»
19:57
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+