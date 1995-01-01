Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шарлотт - результаты

    Город Шарлотт
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт www.charlottefootballclub.com/
    Стадион Банк оф Америка Стэдиум
    Тренер Кристиан Латтанцио
    Турниры:
    США. МЛС 2023
    1 тур
    		26 февраля, воскресенье 03:30 Шарлотт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн
    • Читайте нас: 
    11