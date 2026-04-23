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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Шарлотт
Орландо Сити - Шарлотт: обзор матча 23 апреля 2026
Орландо Сити
23.04.2026, четверг, 02:30
США. МЛС, 9 тур
4 : 1
Ответный матч – 31.10.2026
Завершен
Шарлотт
21'
Л. Отавио
49'
М. Охеда
61'
М. Охеда
88'
I. Gómez
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Шарлотт
Завершен
90'
+5'
Травма
Джастин Эллис
89'
ГОЛ! 4:0!
Ignacio Gómez
Пас отдал
Иван Ангуло
88'
81'
Замена
Джибриль Диани
️️️️➡️️
Эшли Вествуд
81'
Замена
Давид Шнегг
️️️️➡️️
Гарри Тоффоло
Желтая карточка
Ignacio Gómez
80'
Замена
Ignacio Gómez
️️️️➡️️
Закария Таифи
78'
Замена
Тахир Райд-Браун
️️️️➡️️
Тиаго
74'
73'
Замена
Брандт Бронико
️️️️➡️️
Лука де ла Торре
73'
Замена
Арчи Гудвин
️️️️➡️️
Идан Токломати
73'
Замена
Kerwin Calderón Vargas
️️️️➡️️
Родольфо Алоко
Желтая карточка
Тиаго
66'
ГОЛ! 3:0!
Мартин Охеда
61'
59'
Желтая карточка
Гарри Тоффоло
ГОЛ! 2:0!
Мартин Охеда
Пас отдал
Джастин Эллис
49'
Желтая карточка
Мартин Охеда
45'
+2
45'
+4'
Желтая карточка
Луис Отавио
41'
41'
Желтая карточка
Эшли Вествуд
Желтая карточка
Иван Ангуло
24'
ГОЛ! 1:0!
Луис Отавио
Пас отдал
Закария Таифи
21'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Орландо Сити
16
Максим Крепо
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
57
Иаго
ЦЗ
6
Робин Янссон
(К)
ЦЗ
19
Закария Таифи
ПЗ
8
Брайан Охеда
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
11
Тиаго
ЛВ
10
Мартин Охеда
ЛВ
77
Иван Ангуло
ЛФ
22
Джастин Эллис
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
44
Моррисон Агьеманг
ЦЗ
4
Эндрю Приветт
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Эшли Вествуд
(К)
ОП
17
Лука де ла Торре
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
9
Идан Токломати
ЦФ
37
Родольфо Алоко
РФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Орландо Сити
12
Хавьер Отеро
ВР
29
Тахир Райд-Браун
ЦЗ
21
Нолан Миллер
ЦЗ
25
Колин Гаск
ОП
80
Ignacio Gómez
ЦП
23
Harvey Sarajian
ЦФ
44
Bernardo Rhein
ЦФ
65
Gustavo Caraballo
ЦФ
34
Yutaro Tsukada
ЦФ
Шарлотт
21
Tyler Miller
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
39
Jack Neeley
ЦЗ
28
Джибриль Диани
ОП
13
Брандт Бронико
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
7
Арчи Гудвин
ЦФ
25
Tyger Smalls
ЦФ
4-2-2-2
16
Крепо
3
Марин
57
Иаго
6
Янссон
19
Таифи
8
Охеда
5
Отавио
10
Охеда
11
Тиаго
77
Ангуло
22
Эллис
4-1-1-2-2
1
Калина
14
Бирн
44
Агьеманг
4
Приветт
15
Тоффоло
8
Вествуд
17
де ла Торре
16
Бьель
10
Заа
37
Алоко
9
Токломати
11
Тиаго
29
Райд-Браун
29
Райд-Браун
11
Тиаго
19
Таифи
80
80
19
Таифи
15
Тоффоло
23
Шнегг
23
Шнегг
15
Тоффоло
8
Вествуд
28
Диани
28
Диани
8
Вествуд
17
де ла Торре
13
Бронико
13
Бронико
17
де ла Торре
37
Алоко
18
18
37
Алоко
9
Токломати
7
Гудвин
7
Гудвин
9
Токломати
Остались в запасе
Орландо Сити
Шарлотт
12
Хавьер Отеро
ВР
21
Нолан Миллер
ЦЗ
25
Колин Гаск
ОП
23
Harvey Sarajian
ЦФ
44
Bernardo Rhein
ЦФ
65
Gustavo Caraballo
ЦФ
34
Yutaro Tsukada
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
21
Tyler Miller
ВР
39
Jack Neeley
ЦЗ
11
Лиел Абада
ПВ
25
Tyger Smalls
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Остались в запасе
12
Хавьер Отеро
ВР
21
Нолан Миллер
ЦЗ
25
Колин Гаск
ОП
23
Harvey Sarajian
ЦФ
44
Bernardo Rhein
ЦФ
65
Gustavo Caraballo
ЦФ
34
Yutaro Tsukada
ЦФ
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
39
Jack Neeley
ЦЗ
11
Лиел Абада
ПВ
25
Tyger Smalls
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Орландо Сити
Точно не сыграют
Уайлдер Картахена
ЦП
Joran Gerbet
ЦП
Эдуард Атуэста
ОП
Давид Брекало
ЦЗ
Гриффин Дорси
ПЗ
Марко Пашалич
ЛВ
Шарлотт
Точно не сыграют
Henry Kessler
ЦЗ
Тим Рим
ЦЗ
Статистика матча Орландо Сити - Шарлотт
5
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
11
Офсайды
2
1
Количество передач
428
559
Сейвы
4
2
Точность передач %
87
91
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.9
1.57
xGP (предотвращенные голы)
-2.18
-2.18
Информация о матче
Главный судья:
Филип Дуджич
(Торонто)
Стадион:
Inter&Co Стэдиум
Посещаемость:
16089
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