⚡️ «Атлетико» объявил об уходе Гризманна

Нападающий Антуан Гризманн проводит последние месяцы в мадридском «Атлетико».
Клуб подтвердил, что 35-летний футболист после завершения сезона-2025/26 перейдет в «Орландо Сити».
Его отпустили в США для оформления контракта с новым клубом.
- Гризманн проводит десятый сезон в «Атлетико».
- Его статистика: 488 матчей, 211 голов, 97 ассистов.
- Француз стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико», опередив Луиса Арагонеса (173 мяча).
- С командой Антуан выиграл три трофея – Суперкубок Испании в 2014 году, а также Лигу Европы и Суперкубок Европы в 2018-м.
Источник: сайт «Атлетико»