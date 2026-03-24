⚡️ «Атлетико» объявил об уходе Гризманна

24 марта, 17:08
5

Нападающий Антуан Гризманн проводит последние месяцы в мадридском «Атлетико».

Клуб подтвердил, что 35-летний футболист после завершения сезона-2025/26 перейдет в «Орландо Сити».

Его отпустили в США для оформления контракта с новым клубом.

  • Гризманн проводит десятый сезон в «Атлетико».
  • Его статистика: 488 матчей, 211 голов, 97 ассистов.
  • Француз стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико», опередив Луиса Арагонеса (173 мяча).
  • С командой Антуан выиграл три трофея – Суперкубок Испании в 2014 году, а также Лигу Европы и Суперкубок Европы в 2018-м.

Источник: сайт «Атлетико»
...уефан
1774362115
...а вроде, как вчера, ему 18-ать было, а уже пора бутсы на гвоздь...
