⚡️ «Атлетико» объявил об уходе Гризманна

Нападающий Антуан Гризманн проводит последние месяцы в мадридском «Атлетико».

Клуб подтвердил, что 35-летний футболист после завершения сезона-2025/26 перейдет в «Орландо Сити».

Его отпустили в США для оформления контракта с новым клубом.