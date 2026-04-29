Моуринью ответил на вопрос о возвращении в «Реал»

Главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью спросили об уходе в «Реал» по окончании сезона-2025/26.
63-летний португалец не дал конкретный ответ, вместо этого рассказав о задачах с нынешней командой.
«Моя следующая цель – вывести «Бенфику» в Лигу чемпионов. Если мы выиграем следующие три матча, то сыграем в главном еврокубке. Это единственное, о чeм я думаю», – заявил тренер.
- Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.
- Под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
Источник: твиттер Фабрицио Романо