Моуринью ответил на вопрос о возвращении в «Реал»

Главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью спросили об уходе в «Реал» по окончании сезона-2025/26.

63-летний португалец не дал конкретный ответ, вместо этого рассказав о задачах с нынешней командой.

«Моя следующая цель – вывести «Бенфику» в Лигу чемпионов. Если мы выиграем следующие три матча, то сыграем в главном еврокубке. Это единственное, о чeм я думаю», – заявил тренер.