Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Моуринью перед возвращением в «Реал» прошел чемпионат без поражений

Моуринью перед возвращением в «Реал» прошел чемпионат без поражений

17 мая, 00:45
2

Главный тренер Жозе Моуринью провел последний матч в «Бенфике». В последнем туре чемпионата Португалии на выезде обыгран «Эшторил» (3:1).

«Бенфика» завершила чемпионат на третьем месте, пройдя его без поражений. Третья позиция на дает путевки в Лигу чемпионов – там от Португалии выступят «Порту» и «Спортинг».

Теперь Моуринью перейдет в «Реал».

  • «Реал» заплатит «Бенфике» компенсацию в размере 7 миллионов евро за тренера.
  • Моуринью уже возглавлял мадридскую команду с 2010 по 2013 год, выиграв по разу чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
  • Жозе принял «Бенфику» осенью.

Еще по теме:
Арбелоа рассказал о своем отношении к возвращению Моуринью в «Реал»
Стала известна позиция Винисиуса по назначению Моуринью в «Реал» 3
Моуринью попросил «Реал» усилиться игроком «Барселоны» 2
Источник: «Бомбардир»
Португалия. Примейра Испания. Примера Бенфика Реал Моуринью Жозе
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1778970040
По второму кругу пошёл.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1778998924
Да у них каждый год без поражения то Порту, то Бенфика. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Состав сборной России, россиянин сыграет за Бразилию на ЧМ-2026, новые тренеры «Акрона» и «Манчестер Сити» и другие новости
01:09
ВидеоУ Анчелотти не получилось правильно произнести название «Зенита»
00:42
2
ФотоНеймар и двое зенитовцев – в заявке Бразилии на ЧМ-2026
00:13
1
«Манчестер Сити» определился с новым тренером
Вчера, 23:37
Игрок «Зенита» стал чемпионом двух стран за один сезон
Вчера, 23:05
1
Раскрыта причина увольнения Кононова из «Торпедо»
Вчера, 22:39
1
«Спартак» рискует лишиться Барко
Вчера, 22:26
7
У «Сити» есть 2 кандидата на замену Гвардиоле
Вчера, 22:18
1
Стало известно, когда Гвардиола покинет «Сити»
Вчера, 22:07
ВидеоРечь Галицкого в раздевалке «Краснодара» после упущенного чемпионства
Вчера, 21:25
1
Все новости
Все новости
Моуринью перед возвращением в «Реал» прошел чемпионат без поражений
17 мая
2
ФотоСаласар, чей трансфер в «Зенит» сорвался в последний момент, куплен за 30 миллионов
16 мая
Появился неожиданный претендент на 37-летнего Левандовского
13 мая
«Арсенал» продал защитника перед полуфиналом ЛЧ
5 мая
Возможный будущий клуб Батракова стал чемпионом Португалии
3 мая
«Бенфика» рассматривает трех тренеров на замену Моуринью
1 мая
1
Моуринью прояснил свое будущее на фоне интереса «Реала»
25 апреля
3
Моуринью рассмешили на пресс-конференции
19 апреля
1
Моуринью раскритиковал судей после своего удаления
9 марта
1
ФотоМоуринью получил красную карточку в матче «Бенфика» – «Порту»
8 марта
1
ФотоЭкс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
Названо следующее место работы Моуринью
10 февраля
1
На Мадейре подожгли статую Роналду: «Последнее предупреждение Бога»
21 января
В «Каза Пиа» ответили на обвинения в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»
16 января
1
Моуринью – Юрану: «Русский, как ты это делаешь?»
15 января
4
Только одна команда из топ-10 лиг Европы чаще била пенальти в 2025 году, чем «Реал»
8 января
ВидеоРазозленный вратарь «Порту» ударил партнера ногой после гола за шиворот на тренировке
3 января
Агент: «Брага» может продать Салазара в любую страну, кроме России»
2025.12.30 15:55
Фото«Порту» подписал 41-летнего экс-игрока «Динамо», бравшего Лигу чемпионов
2025.12.20 18:47
3
Легендарный игрок сборной Португалии объявил о завершении карьеры
2025.12.11 23:41
Радимов: «Роналду в сборной Португалии – это минус один человек на поле»
2025.12.07 17:57
5
ВидеоМоуринью не пропустили в очереди в столовой академии «Бенфики» – стоял вместе с остальными
2025.11.08 09:20
Два топ-клуба Португалии заинтересовались Тикнизяном
2025.11.01 12:44
Сына Роналду впервые вызвали в сборную Португалии U-16
2025.10.20 22:48
Мостовой оценил возвращение Моуринью в «Бенфику»: «Он открыл хороший бизнес»
2025.10.01 17:31
Моуринью пригласил в «Бенфику» чемпиона мира и обладателя «Золотого мяча»
2025.09.27 13:58
5
ФотоВ Португалии появился огромный мурал с Моуринью
2025.09.25 17:50
2
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 