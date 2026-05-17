Моуринью перед возвращением в «Реал» прошел чемпионат без поражений

Главный тренер Жозе Моуринью провел последний матч в «Бенфике». В последнем туре чемпионата Португалии на выезде обыгран «Эшторил» (3:1).

«Бенфика» завершила чемпионат на третьем месте, пройдя его без поражений. Третья позиция на дает путевки в Лигу чемпионов – там от Португалии выступят «Порту» и «Спортинг».

Теперь Моуринью перейдет в «Реал».