Перес ответил на вопрос о назначении Моуринью в «Реал»

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о скором назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера.
«Хороший тренер заставит нашу команду работать, потому что у нас лучшие игроки в мире.
Моуринью? Он очень хороший тренер», – сказал Перес.
- 63-летний португалец будет представлен после выборов президента «Реала», запланированных на 7 июня.
- Моуринью покинет «Бенфику» ради возвращения в Мадрид.
- Тренер возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год, выиграв по разу чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо