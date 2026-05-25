Впервые за 20 лет на выборах президента «Реала» будет конкуренция

Кандидатуру Энрике Рикельме официально утвердили для участия в выборах президента «Реала».
37-летний бизнесмен завершил процедуру в воскресенье, предоставив банковские гарантии и другие необходимые документы.
Дата голосования пока неизвестна. Рикельме поборется за пост президента «Реала» с Флорентино Пересом.
- В выборах имеют право участвовать более 100 тысяч членов клуба (сосьос).
- Впервые с 2006 года на должность президента «Реала» есть хотя бы два претендента.
- В предыдущих кампаниях Перес был безальтернативным кандидатом.
- «Реал» закончил два сезона подряд без крупных трофеев.
Источник: сайт «Реала»