Впервые за 20 лет на выборах президента «Реала» будет конкуренция

Кандидатуру Энрике Рикельме официально утвердили для участия в выборах президента «Реала».

37-летний бизнесмен завершил процедуру в воскресенье, предоставив банковские гарантии и другие необходимые документы.

Дата голосования пока неизвестна. Рикельме поборется за пост президента «Реала» с Флорентино Пересом.