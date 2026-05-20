Королевское будущее: кто такой Тьяго Питарч

Во второй половине сезона 2025/26 мадридский «Реал» стал испытывать серьезные проблемы с составом из-за травм. Это стало шансом для ряда молодых футболистов «сливочных» – в частности, полузащитника Тьяго Питарча. Предлагаем поближе познакомиться с 18-летним дарованием «Королевского клуба».

Общая информация

Тьяго Питарч родился 3 августа 2007 года в небольшом городке Фуэнлабраде, недалеко от Мадрида. Поскольку дедушка молодого дарования был родом из марокканского города Эль-Хосеймы, у футболиста есть гражданство Марокко. Дед Питарча из семьи испанских беженцев, покинувших в свое время Испанию из-за войны в стране.

Также игрок является гражданином Испании по факту рождения в этой стране. Двойное гражданство позволяет игроку выбирать, за какую национальную сборную играть. Марокканцы боролись за футболиста, особенно в преддверии чемпионата мира 2026 года. Но, похоже, свое будущее полузащитник хочет связать со сборной Испании.

Тьяго Питарч

Рост Питарча – 179 см. Он играет обеими ногами, хотя считается правшой. У Тьяго хорошая техника, он успешно играет под прессингом соперника, разгоняет атаки своей команды. Его оптимальная позиция на поле – классическая восьмерка.

Футбольная клубная школа

Тьяго Питарч сменил несколько академий в детско-юношеском возрасте. С 2013 по 2018 год он провел в академии мадридского «Атлетико». Хорошая техника Тьяго не осталась незамеченной уже тогда, но физические кондиции 11-летнего Питарча не впечатлили руководство этой академии. С парнем решили расстаться.

На протяжении 2018–2022 гг. он был игроком академии менее известного «Хетафе». В 2022–2023 гг. выступал в юношеском составе «Леганеса», где тренер академии Хорхе Каньете отмечал смелость, желание юноши работать с мячом, его движение. Каньете нашел плюсы в его антропометрии и маневренности, осложняющей соперникам сближение с Тьяго.

В 2023 году футболист переходит в академию мадридского «Реала». Сначала была «Хувениль С», потом – «Хувениль Б», а с начала 2025 года он является игроком основы «Хувениль А» для игроков до 19 лет.

Помощь семьи

Огромную помощь в становлении игрока сыграла его семья. Эту помощь футболист ценит, говоря неоднократно об этом публично. Тьяго благодарен родителям, называя их своей главной опорой.

«Они верили в меня с самого начала и сами учили меня футболу в раннем детстве», – говорит футболист.

Тьяго Питарч

Родители возили Тьяго на все тренировки в академии, а это были немалые расстояния. Когда состоялся дебют игрока на высшем уровне в составе «Реала», они были на стадионе. Их слезы и объятия после завершения игры были трогательными.

В 2023 году, когда на юношеских турнирах Тьяго выступал за «Леганес», им уже заинтересовались «Бенфика», «Севилья» и «Реал». Условия, которые предлагала португальская команда, были очень интересными. Родители футболиста полагали, что он уедет в Португалию. Но «Реал» нашел более убедительные аргументы.

Переход на высший уровень

В 2025 году полузащитник подписывает контракт с «Реалом» до 2030 года. Он играет сначала в молодежке мадридцев – «Кастилье», где проводит 14 игр. Благодаря поддержке бывшего тренера «Кастильи», а ныне тренера основного состава «Реала» Альваро Арбелоа Тьяго подтягивают в главную команду.

Стремительный вход в основной состав суперклуба молодого футболиста имел место из-за ухода ведущих игроков Тони Крооса и Луки Модрича, а также травм лидеров команды – Мбаппе, Родриго, Биллингема. «Реалу» на ходу пришлось ликвидировать дефицит классных игроков полузащиты, вводя молодых. И Питарч точно не подвел команду.

Дебют игрока в составе клуба состоялся 17 февраля 2026 года. Он вышел на замену в гостевом матче 1/16 Лиги чемпионов с «Бенфикой». «Реал» выиграл 1:0. Действия Питарча в матчах против «Манчестер Сити» в 1/8 финала позволили «Реалу» обыграть титулованную английскую команду в двух встречах с общим счетом 5:1. Тьяго получил прекрасную прессу – и было за что.

В обеих встречах с «МС» Питарч был одним из лучших по отборам, отдавал пасы с точностью 90%. В первой игре, выигранной «Реалом» со счетом 3:0, полузащитник пробежал 10,9 км. Выйдя в основном составе своей команды, он установил новый рекорд, став самым молодым игроком основы мадридской команды в плей-офф Лиги чемпионов. Ему было на тот момент 18 лет 229 дней. Предыдущее достижение Рауля – 18 лет 253 дня.

И хоть забитыми мячами Тьяго пока не отметился, его действиями тренерский штаб доволен. Арбелоа, в отличие от своего предшественника Хаби Алонсо, доверяет Тьяго Питарчу целиком и полностью. Похоже, полузащитник застолбил за собой место в основном составе как минимум до конца сезона 2025/26.

Тьяго Питарч

Ориентировочная стоимость вундеркинда в 2026 году на футбольном рынке составляет 20 млн евро. –

Игра за сборную

С сентября 2025 года Питарч – игрок молодежной сборной Испании до 20 лет. В ее составе футболист выступил на чемпионате мира для игроков этого возраста, проходившего в Чили. Сборная Испании добралась там до 1/4 финала.

Игр за главную сборную Испании у футболиста пока нет. Поэтому марокканцы не теряют надежд на то, что юный талант присоединится к ним. Выбор, конечно, за талантливым и востребованным игроком, но есть ощущение, что отказываться от игры за «Фурию роху» Питарч не собирается.

Испания. Примера Лига чемпионов Реал Питарч Тиаго
