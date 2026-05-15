Захарян недоволен своей ролью в «Сосьедаде»

Арсен Захарян недоволен тем, что мало играет за «Реал Сосьедад». Об этом сообщил агент полузащитника Геннадий Голубин.

– Захарян не играет, потому что это тренерское решение. В «Реал Сосьедад» уже не выходят на поле те футболисты, которые раньше играли, в том числе Браис Мендес. Арсен недоволен тем, что он не получает время. Сложно комментировать решение Пеллегрино Матараццо.

– Есть ли у Захаряна желание сменить клуб?

– Будет видно в конце сезона