Захарян недоволен своей ролью в «Сосьедаде»

Арсен Захарян недоволен тем, что мало играет за «Реал Сосьедад». Об этом сообщил агент полузащитника Геннадий Голубин.
– Захарян не играет, потому что это тренерское решение. В «Реал Сосьедад» уже не выходят на поле те футболисты, которые раньше играли, в том числе Браис Мендес. Арсен недоволен тем, что он не получает время. Сложно комментировать решение Пеллегрино Матараццо.
– Есть ли у Захаряна желание сменить клуб?
– Будет видно в конце сезона
- «Реал Сосьедад» приобрел Захаряна у «Динамо» в августе 2023 года за 13 миллионов евро без учета бонусов.
- В этом сезоне 22-летний россиянин провел 16 матчей в Примере, не отметившись результативными действиями.
- Захарян в составе сансебастьянцев выиграл первый трофей в карьере на взрослом уровне – Кубок Испании.
Источник: «РБ Спорт»