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Захарян недоволен своей ролью в «Сосьедаде»

15 мая, 16:28
4

Арсен Захарян недоволен тем, что мало играет за «Реал Сосьедад». Об этом сообщил агент полузащитника Геннадий Голубин.

– Захарян не играет, потому что это тренерское решение. В «Реал Сосьедад» уже не выходят на поле те футболисты, которые раньше играли, в том числе Браис Мендес. Арсен недоволен тем, что он не получает время. Сложно комментировать решение Пеллегрино Матараццо.

– Есть ли у Захаряна желание сменить клуб?

– Будет видно в конце сезона

  • «Реал Сосьедад» приобрел Захаряна у «Динамо» в августе 2023 года за 13 миллионов евро без учета бонусов.
  • В этом сезоне 22-летний россиянин провел 16 матчей в Примере, не отметившись результативными действиями.
  • Захарян в составе сансебастьянцев выиграл первый трофей в карьере на взрослом уровне – Кубок Испании.

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Источник: «РБ Спорт»
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен
Комментарии (4)
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Император 1
1778851958
Так он травмируется вечно
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СильныйМозг
1778858779
Комментарий скрыт модератором
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Дэнгил
1778859169
Можно подумать им там довольны. Будет хорошее предложение по нему,и вылетит,аки пообка ..... Хотя кому он нужен?
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k611
1778862396
А Сосьедад доволен Захаряном? Не думают ли они "захарян" мы его взяли...
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