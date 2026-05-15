Винисиус расстался со своей девушкой

Нападающий «Реала» Винисиус расстался с Вирджинией Фонсекой. Об этом сообщила сама девушка. Они встречались с октября 2025 года.

«Пока мы были вместе, я очень много вкладывала в это, как вкладываю себя во все, что намерена делать в своей жизни. В конце концов, я всегда много работала, всегда была очень сосредоточена на своих мечтах и своих обязанностях.

Но я также женщина, и я позволила себе прожить это без каких-либо барьеров, ценя уважение, которое всегда было у меня в любых отношениях

На протяжении всей своей жизни я научилась никогда не торговать тем, что, по моему мнению, не подлежит торгу.

Поэтому, когда что-то не имеет смысла, я предпочитаю проявить зрелость и закрыть эту главу с теплотой, а не оставаться ради нее. Сегодня мы решили уважать путь друг друга», – написала Фонсека.