Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - БФ ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Определен игрок сезона в Примере

Сегодня, 16:16

В испанской Примере определили лучшего игрока минувшего сезона. Им признан нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.

В 28 матчах минувшего сезона у Ламина 16 голов, 12 результативных передач.

  • В завершившемся сезоне Ямаль провел 45 матчей за «Барселону», забил 24 мяча и отдал 16 голевых передач. В 2025 году он занял второе место в голосовании на «Золотой мяч». За сборную Испании вингер сыграл 25 матчей и забил 6 голов. Он был одним из ключевых игроков команды на победном Евро-2024.
  • В минувшем сезоне «Барселона» и сборная Испании не раз спорили из-за нагрузки на Ямаля. В сентябре главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик заявил, что в сборной «не заботятся об игроках», после того как Ямаль принимал обезболивающие во время международной паузы и вернулся в клуб с травмой паха.
  • Испания проведет два товарищеских матча перед чемпионатом мира: 4 июня против Ирака в Ла-Корунье (1:1) и 8 июня против Перу в Пуэбле (Мексика). Их Ямаль пропустит из-за травмы.

Еще по теме:
Топ-20 самых дорогих футболистов мира по версии CIES 2
Символическая сборная сезона Лиги чемпионов от WhoScored
Ямаль назвал футболиста, ради которого в детстве он «поехал бы на поезде в Россию» 6
Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Второй тайм – катастрофа»: Карпин прокомментировал разгром Буркина-Фасо
22:31
Товарищеский матч. Россия разгромила Буркина-Фасо в Волгограде (3:0)
21:59
19
Футболист «Манчестер Юнайтед» дебютировал за сборную России
21:30
3
Два игрока «Зенита» могут отправиться в «Локо» в обмен на Карпукаса
20:36
28
Информация о состоянии Глушакова после серьезной операции
19:54
3
Инсайдер назвал клуб, куда Батраков перейдет летом
19:46
2
В «Локо» внутренний конфликт по поводу трансфера Батракова в «ПСЖ»
18:59
31
Подробности трансфера форварда Аугусто в «Зенит»
18:25
9
Аршавин ответил на обвинения ван дер Варта о допинге на Евро-2008
17:59
6
Впечатления Слуцкого от пересадки волос: «Я недоволен»
17:37
29
Все новости
Все новости
Реакция агента Захаряна на намерение «Сосьедада» избавиться от Арсена
17:26
Определен игрок сезона в Примере
16:16
Отец и агент Холанда прокомментировали вариант с переходом игрока в «Реал»
11:18
«Реал» претендует на Витинью, Невеша и Олисе
08:31
1
Перес готовит рекордный трансфер для «Реала»: «Я предложу 150 миллионов»
00:50
4
Перес анонсировал три подписания в случае победы на выборах президента «Реала»
00:31
«Манчестер Сити» готов заплатить 90 миллионов за футболиста «Реала»
Вчера, 22:41
Кандидаты в президенты «Реала» определились с тренерами на случай победы в выборах
Вчера, 19:49
В «Сосьедаде» приняли итоговое решение по Захаряну
Вчера, 18:58
6
ФотоТоп-20 самых дорогих футболистов мира по версии CIES
Вчера, 13:24
2
Моуринью объяснился перед «Бенфикой» за видео, созданное с помощью ИИ
Вчера, 12:38
Кандидат в президенты «Реала» пожелал «Барселоне» вылететь в Сегунду
Вчера, 11:02
1
ФотоКандидат в президенты «Реала» пообещал купить Холанда
Вчера, 10:02
3
Перес сообщил, кто станет первым новичком «Реала» после его переизбрания
Вчера, 00:15
2
Перес назвал тренера, который возглавит «Реал» в случае его победы на выборах
3 июня
1
Определен тренер сезона в Примере
3 июня
Клуб Примеры расстался с россиянином из своей второй команды
3 июня
Стала известна позиция Моуринью по переходу Конате в «Реал»
3 июня
«Реал» купил правого защитника за 20 миллионов
3 июня
4
Пять клубов поспорят за Рэшфорда
2 июня
«Реал» бесплатно подпишет 50-миллионного защитника, но при одном условии
2 июня
ФотоКлуб, занявший 3-е место в Примере, сменил тренера
2 июня
2
Левандовски предложили контракт с зарплатой в 20 миллионов за сезон
2 июня
3
Мбаппе стал худшим в Примере по отработке в обороне
2 июня
«Реал» выбирает между тремя правыми защитниками
2 июня
2
«Реал» нашел преемника для Куртуа
1 июня
У «Спартака» остался один конкурент в борьбе за Параду
1 июня
7
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 