Игрок, покинувший «Зенит», может перейти в «Барселону»

Экс-нападающий «Зенита» Джон Дуран может оказаться в «Барселоне».

Колумбийца предложили каталонскому клубу, который рассматривает варианты усиления атаки после ухода Роберта Левандовского, но переговоры пока не продвинулись.

Главной целью «Барселоны» остается нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес, однако в клубе понимают, что осуществить трансфер аргентинца будет сложно. На следующей неделе «блауграна» должна окончательно оценить шансы на сделку.

Над арендой Дурана у «Аль-Насра» с правом выкупа при этом уже работает «Бенфика». Форвард хочет покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Европу.

«Барселона» может подписать сразу двух форвардов, если их игрок Ферран Торрес перейдет в «ПСЖ». Каталонцы также следят за ситуацией вокруг Дарвина Нуньеса из «Аль-Хиляля»", который также может покинуть чемпионат Саудовской Аравии.