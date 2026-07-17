Игрок, покинувший «Зенит», может перейти в «Барселону»

Экс-нападающий «Зенита» Джон Дуран может оказаться в «Барселоне».
Колумбийца предложили каталонскому клубу, который рассматривает варианты усиления атаки после ухода Роберта Левандовского, но переговоры пока не продвинулись.
Главной целью «Барселоны» остается нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес, однако в клубе понимают, что осуществить трансфер аргентинца будет сложно. На следующей неделе «блауграна» должна окончательно оценить шансы на сделку.
Над арендой Дурана у «Аль-Насра» с правом выкупа при этом уже работает «Бенфика». Форвард хочет покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Европу.
«Барселона» может подписать сразу двух форвардов, если их игрок Ферран Торрес перейдет в «ПСЖ». Каталонцы также следят за ситуацией вокруг Дарвина Нуньеса из «Аль-Хиляля»", который также может покинуть чемпионат Саудовской Аравии.
- 22-летний Дуран в этом году играл на правах аренды за «Зенит», а до этого за «Фенербахче».
- Он забил 2 гола в 9 матчах в составе петербуржцев. Питерцы не стали выкупать колумбийца после завершения сезона.