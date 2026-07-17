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Игрок, покинувший «Зенит», может перейти в «Барселону»

17 июля, 12:28
9

Экс-нападающий «Зенита» Джон Дуран может оказаться в «Барселоне».

Колумбийца предложили каталонскому клубу, который рассматривает варианты усиления атаки после ухода Роберта Левандовского, но переговоры пока не продвинулись.

Главной целью «Барселоны» остается нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес, однако в клубе понимают, что осуществить трансфер аргентинца будет сложно. На следующей неделе «блауграна» должна окончательно оценить шансы на сделку.

Над арендой Дурана у «Аль-Насра» с правом выкупа при этом уже работает «Бенфика». Форвард хочет покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Европу.

«Барселона» может подписать сразу двух форвардов, если их игрок Ферран Торрес перейдет в «ПСЖ». Каталонцы также следят за ситуацией вокруг Дарвина Нуньеса из «Аль-Хиляля»", который также может покинуть чемпионат Саудовской Аравии.

  • 22-летний Дуран в этом году играл на правах аренды за «Зенит», а до этого за «Фенербахче».
  • Он забил 2 гола в 9 матчах в составе петербуржцев. Питерцы не стали выкупать колумбийца после завершения сезона.

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Источник: Sport.es
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Атлетико Аль-Наср Зенит Барселона Торрес Ферран Нуньес Дарвин Альварес Хулиан Дуран Джон
Комментарии (9)
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lek!
1784282380
Он по моему середняку РПЛ не сможет помочь , как можно говорить о Барселоне ?
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Desma
1784282623
Носятся с этим Дураном как с писаной торбой.
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Snek
1784283060
Если только газон стричь
Ответить
волчарик
1784283851
Смешно.
Ответить
DMитрий
1784284889
Ох уж эти сказочки!
Ответить
Император 1
1784286565
Кому он нужен, он вообще играть не хочет.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1784311115
Если Барселона его возьмёт,будет Дуралона
Ответить
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