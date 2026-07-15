Ямаля пытались ограбить после выхода в финал ЧМ-2026

Грабители атаковали дом вингера «Барселоны» Ламина Ямаля в среду рано утром.

Это произошло через несколько часов после выхода сборной Испании в финал чемпионата мира-2026.

Испанцы победили Францию со счетом 2:0, Ямаль заработал пенальти в этом матче.

Ограбление предотвратили сотрудники частной охраны, нанятые 19-летним футболистом.

Они засекли двух злоумышленников с помощью камер видеонаблюдения и отпугнули их.

Об инциденте сообщили в полицию, которая начала расследование.

Дом Ямаля ранее принадлежал Жерару Пике и певице Шакире.

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