Скалони оценил сравнения матча с Англией с Фолклендской войной

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал ассоциирование матча с Англией в полуфинале ЧМ-2026 с Фолклендской войной.

«Это всего лишь футбольный матч. Что мы можем сделать с тем, что произошло много лет назад? Тогдашние печальные события стали частью истории. Было бы безумием рассуждать об этом. Я здесь не для того, чтобы подливать масло в огонь. Мы помним историю, но это футбольный матч. Полуфинал чемпионата мира.

В других частях света случаются разные вещи. Мы критикуем войны. Но я не собираюсь говорить, что матч с Англией будет чем-то большим, чем просто игра.

Естественно, мы помним тех, кто тогда ушел из жизни. Но это всего лишь игра. Давайте не будем смешивать понятия – причем тут нынешние английские игроки и вообще поколения? Это футбол. Мы ошибаемся, если смешиваем эти понятия», – сказал Скалони.

Матч пройдет сегодня и начнется в 22:00 мск.

Военное столкновение между Аргентиной и Великобританией за Фолклендские острова состоялось с 1982 году. По его итогам британцы сохранили контроль над архипелагом.

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