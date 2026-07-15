Чемпионат мира 2026, 15 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

15 июля продолжится стадия 1/2 финала чемпионата мира-2026.
Во втором полуфинале встретятся Англия и Аргентина. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
Победитель отправится в финал, где сыграет с Испанией. Проигравший поедет играть матч за третье место против Франции.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде, Мексике.
Финал состоится 19 июля в Нью-Джерси.
Впервые в турнире участвуют 48 команд.
Чемпионат мира, 1/2 финала
Англия - АргентинаСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется сегодня в 22:00 мск
Франция - Испания - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 - М. Оярсабаль, 22 (с пенальти); 0:2 - П. Порро, 58.
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Источник: «Бомбардир»