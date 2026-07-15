Чемпионат мира 2026, 15 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

15 июля продолжится стадия 1/2 финала чемпионата мира-2026.

Во втором полуфинале встретятся Англия и Аргентина. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Победитель отправится в финал, где сыграет с Испанией. Проигравший поедет играть матч за третье место против Франции.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде, Мексике.

Финал состоится 19 июля в Нью-Джерси.

Впервые в турнире участвуют 48 команд.

Чемпионат мира, 1/2 финала Англия - Аргентина Начнется сегодня в 22:00 мск СМОТРИ БЕСПЛАТНО В Франция - Испания - 0:2 (0:1) Голы: 0:1 - М. Оярсабаль, 22 (с пенальти); 0:2 - П. Порро, 58.

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