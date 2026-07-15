Защитник сборной Испании: «Мы заставили замолчать многих критиков»

Защитник сборной Испании Пау Кубарси после матча с Францией (2:0) в ½ финала ЧМ-2026 высказался о критике в адрес своей команды.

«Говорили, что защита и вратарь играют плохо, но, думаю, мы заставили замолчать многих критиков. Мы пропустили всего один гол – и мы в финале.

Мы проделываем потрясающую работу, и это усилия всей команды: как тех, кто выходит на поле, так и тех, кто находится на скамейке, потому что на тренировках они, обладая [высоким] уровнем, в конечном итоге помогают тебе стать лучше.

Я довольно спокоен. Внутри я очень счастлив. Сегодня вместе с семьей и командой в раздевалке мы праздновали так, как никогда раньше. Теперь нас ждут весьма особенные дни – едем в Нью-Йорк. Мечта все еще жива, и с нетерпением ждем этого матча», – сказал Кубарси.

В полуфинале голы у Испании забили Микель Оярсабаль с пенальти на 22-й минуте и Педро Порро на 58-й.

В финале 19 июля Испания встретится с победителем матча Англия – Аргентина. Игра пройдет в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

Испания на ЧМ-2026 пропустила только 1 гол в четвертьфинале от Бельгии.

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