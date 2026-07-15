Губерниев разнес Францию после вылета с ЧМ: «Просто мертвые, стыд и срам»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение Франции от Испании.

«Франция – позор! День взятия Бастилии впустую прошeл! Лидеры нулевые! Мбаппе и Олисе – поленушки! Просто мертвые! Испанцы задавили контролем! Молодцы! Станут чемпионами мира! Прибавляют по ходу первенства! Ямаль расцветает!

Как проявил себя Дидье Дешам? Стыд и срам! Стыд и срам!» – написал Губерниев.

Франция проиграла Испании со счетом 0:2 в полуфинале чемпионата мира-2026.

Голы у испанцев забили Микель Оярсабаль (с пенальти) и Педро Порро.

В финале Испания встретится с победителем пары Аргентина – Англия.

Франция сыграет в матче за третье место.

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