Де ла Фуэнте пожаловался на работу арбитров в игре с Францией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте выразил недовольство судейством в полуфинале ЧМ-2026 с Францией (2:0).

«Арбитр слишком многое позволял сегодня и пропускал много фолов. Мы уже сталкивались с очень неприятной ситуацией в матче против Уругвая. Это было несправедливо…» – сказал де ла Фуэнте.

Главным судьей встречи был Иван Бартон из Сальвадора.

Голы забили Микель Оярсабаль с пенальти на 22-й минуте и Педро Порро на 58-й.

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