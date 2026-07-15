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Де ла Фуэнте оценил выход сборной Испании в финал ЧМ-2026

Сегодня, 04:52

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал выход в финал ЧМ-2026.

  • Испания победила Францию в полуфинале чемпионата мира-2026 со счетом 2:0.
  • Голы забили Микель Оярсабаль (с пенальти) и Педро Порро.
  • В финале Испания встретится с победителем пары Аргентина – Англия.

«Трудно выразить наши чувства, но это чистая радость. Это выдающаяся команда. Нам предстоит сделать еще один шаг. Напряжение нарастает, игра в финале – это огромная ответственность и привилегия. Мы должны отнестись к этому серьезно.

В раздевалке мы говорили, что нам будет противостоять одна из лучших в мире сборных, в которой играют лучшие игроки мира. Но они играли против лучшей команды мира. Игроки сделали так, чтобы сложное казалось простым», – сказал де ла Фуэнте.

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Источник: AS
Чемпионат мира Испания Франция де ла Фуэнте Луис
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